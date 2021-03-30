4 خطوات للتخلص من جلد الوزة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 12:58 مساء

جلد الوزة هو واحد من الحالات التي تصيب البشرة، ولكن لا يوجد علاج نهائي لها، رغم ما يشاع من استخدام أنواع معينة من العلاجات الدوائية، أو جلسات الليزر من أجل التخفيف من حدة الالتهابات والاحمرار الذي يسببه جلد الأوز.

لكن بحسب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية: «لا يوجد داء يمكنه أن يغير الصفة الطبيعية للجلد»، منوها بأن الحل هو الترطيب المستمر، وضرورة الابتعاد عن وسائل من الممكن أن تؤدي إلى إيذاء أكبر لصحتنا.

لا يعني ذلك أن جلد الوزة، رغم كونه حالة جينية، لن يتم التعامل معه، ولكن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها من أجل التخفيف من حدة هذه الحالة التي تصيب البشرة، وقد يكون بعضها مكونات من مواد طبيعية، وأخرى مرطبات وطرق للتقشير، وأهم هذه الطرق التي تمكنك من التعامل مع جلد الوزة، والتخلص من حالة الإزعاج التي يسببها، نلخصها في مجموعة من الخطوات تعرفي إليها معنا وفقا لموقع «أحكي».

- الترطيب والتقشير عاملان رئيسيان في التخلص من جلد الوزة، ومنح بشرتك ملمسا ناعما ورطبا، وذلك باستخدام المرطبات الطبيعية التي تحتوي على اليوريا وحمض اللبنيك، كونهما يساعدان في إزالة خلايا الجلد الميتة وتنعيم البشرة الجافة.
- تقشير أماكن وجود جلد الوزة، ومن الممكن الاعتماد على المقشرات الطبيعية كزيت الزيتون والسكر، وخل التفاح، وزبدة الشيا، والقهوة.
- الترطيب اليومي المستمر، ليلا ونهارا، ومن الممكن استخدام الفازلين في ترطيب الجلد، ثم تغطيته بورق السوليفان لعدد من الساعات، وغسل الجلد جيدا بعدها باستخدام صابون طبي مقشر، والماء الفاتر.
- تناول طعام صحي لا يحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات، مع الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه لا تقل عن لترين يوميا.
 

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