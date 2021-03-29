نصائح للوقاية من التجاعيد المبكرة

تحلم كل امرأة بأن تبقى بشرتها شابّة وخالية من التجاعيد، إلا أنه مع تقدّم العمر تبدأ علامات الشيخوخة، وتبرز عبر الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

لذلك نقدم إليك نصائح للوقاية من التجاعيد المبكرة تعرفي عليها معنا، وفقًا لموقع «جمالك».

تنظيف البشرة

- اهتمي جيّداً بتنظيف بشرتك، وأزيلي مستحضرات التجميل بشكل كامل قبل الخلود للنوم، وعليكي استعمال كريمات التقشير لكي تتخلصي من كلّ الخلايا الميتة على سطح البشرة. وننصحكِ أيضًا بالاعتماد على الكريمات الغنيّة بالكولاجين ومضادات الأكسدة، لأنّها فعّالة جدًا في حماية البشرة من التلف وعلامات التقدّم بالسنّ.

شرب المياه

- اشربي كميات وافرة من الماء؛ لأنه يساعد على ترطيب البشرة بعمق، كما يمنع من جفافها وظهور التجاعيد المبكرة عليها. لذلك، لا تنسي أن تشربي نحو لترين من الماء يوميًّا.

النظام الغذائي

- تنبّهي إلى أن يكون نظامكِ الغذائي غنيًّّا بالعناصر المفيدة للبشرة كالفيتامينات أو المعادن. فلا تتردّدي بتناول الفواكه والخضار مع تجنّب الأكلات غير الصحيّة كالوجبات السريعة. وهذه من أبرز طرق الوقاية من التجاعيد المبكرة على البشرة.

طريقة النوم

- ابتعدي قدر الإمكان عن وضعيات النوم الخاطئة؛ لأن هذا يسهم كثيرًا في ظهور العلامات الدقيقة على بشرتك وتحوّلها إلى تجاعيد. مثلًا، النوم على أحد جانبي الجسم يتسبب في ظهور التجاعيد على الذقن والذقن، أما النوم على الوجه يظهر تجاعيد على الجبين، لذلك الأفضل هو النوم على الظهر.

التمارين الرياضية

-لا تهملي أبدًا ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تعزيز الحركة الدموية في الجسم والبشرة، وتزيل السموم في الجسم، كما تخفف من الضغوط النفسية التي تؤثر سلبًا على جمال وشباب البشرة.

التعرض للشمس

- تجنّبي التعرّض لأشعة الشمس دون حماية، واحرصي على تطبيق الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج من المنزل والتعرّض للأشعة التي تؤثّر بشكل سلبي على البشرة وتسبّب الشيخوخة.

التدخين

- تجنّبي التدخين أو شرب الكحول، فالعناصر الموجودة في السجائر تؤدّي الى ظهور التجاعيد المبكرة، بالإضافة إلى ترهل البشرة سريعًا. أما شرب الكحول بكميات كبيرة فيسبب النتائج السلبية نفسها.

