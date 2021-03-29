نصائح للوقاية من التجاعيد المبكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 01:00 مساء

تحلم كل امرأة بأن تبقى بشرتها شابّة وخالية من التجاعيد، إلا أنه مع تقدّم العمر تبدأ علامات الشيخوخة، وتبرز عبر الخطوط الرفيعة والتجاعيد.
لذلك نقدم إليك نصائح للوقاية من التجاعيد المبكرة تعرفي عليها معنا، وفقًا لموقع «جمالك».

تنظيف البشرة
- اهتمي جيّداً بتنظيف بشرتك، وأزيلي مستحضرات التجميل بشكل كامل قبل الخلود للنوم، وعليكي استعمال كريمات التقشير لكي تتخلصي من كلّ الخلايا الميتة على سطح البشرة. وننصحكِ أيضًا بالاعتماد على الكريمات الغنيّة بالكولاجين ومضادات الأكسدة، لأنّها فعّالة جدًا في حماية البشرة من التلف وعلامات التقدّم بالسنّ.

شرب المياه
- اشربي كميات وافرة من الماء؛ لأنه يساعد على ترطيب البشرة بعمق، كما يمنع من جفافها وظهور التجاعيد المبكرة عليها. لذلك، لا تنسي أن تشربي نحو لترين من الماء يوميًّا.

النظام الغذائي
- تنبّهي إلى أن يكون نظامكِ الغذائي غنيًّّا بالعناصر المفيدة للبشرة كالفيتامينات أو المعادن. فلا تتردّدي بتناول الفواكه والخضار مع تجنّب الأكلات غير الصحيّة كالوجبات السريعة. وهذه من أبرز طرق الوقاية من التجاعيد المبكرة على البشرة.

طريقة النوم
- ابتعدي قدر الإمكان عن وضعيات النوم الخاطئة؛ لأن هذا يسهم كثيرًا في ظهور العلامات الدقيقة على بشرتك وتحوّلها إلى تجاعيد. مثلًا، النوم على أحد جانبي الجسم يتسبب في ظهور التجاعيد على الذقن والذقن، أما النوم على الوجه يظهر تجاعيد على الجبين، لذلك الأفضل هو النوم على الظهر.

التمارين الرياضية
-لا تهملي أبدًا ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تعزيز الحركة الدموية في الجسم والبشرة، وتزيل السموم في الجسم، كما تخفف من الضغوط النفسية التي تؤثر سلبًا على جمال وشباب البشرة.

التعرض للشمس
- تجنّبي التعرّض لأشعة الشمس دون حماية، واحرصي على تطبيق الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج من المنزل والتعرّض للأشعة التي تؤثّر بشكل سلبي على البشرة وتسبّب الشيخوخة.

التدخين
- تجنّبي التدخين أو شرب الكحول، فالعناصر الموجودة في السجائر تؤدّي الى ظهور التجاعيد المبكرة، بالإضافة إلى ترهل البشرة سريعًا. أما شرب الكحول بكميات كبيرة فيسبب النتائج السلبية نفسها.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس بنسبة 80%
عربى
مالك الزناد يسقط خصمه البلجيكي بالقاضية
رياضة عالمية
ليبيا تتخلف عن الرقم القياسي في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022
رياضة محلية
مقتل العشرات في شمال موزمبيق إثر هجوم نفذه «متطرفون»
دولى
رئيس هيئة قناة السويس: السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة ...
اقتصاد
الكويت تستعيد من العراق ثمانية أطنان من أرشيفها الوطني
دولى
توأم «ذا فويس كيدز» يطرح «عاشق متيم» (فيديو)
ثقافة وفن
مدن في العالم تطفئ أنوارها إحياء لفاعليات «ساعة الأرض»
علوم وتكنولوجيا
كيف ستتأثر صادرات النفط الليبي أكثر من غيره مع تعطل الملاحة بقناة السويس؟
ليبيا
لودريان يؤكد حاجة السلطة الليبية إلى الامتثال لشرطين لطي صفحة الأزمة
ليبيا
نص كلمة كوبيش في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي
ليبيا
الحاسي يستنكر اغتيال الورفلي ويطالب بكشف ملابسات توقيف ناصر القرش
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«روشتة استثمارية».. القطاع الخاص الليبي القادم من «إجازة طويلة»