سيروم الشعر.. فوائد وكيفية الاستخدام

السيروم يحمي شعرك (الإنترنت)

سيروم الشعر هو زيت السيليكون، الذي يعمل على حماية الشعر من الشمس والأتربة والتلوث، إضافة إلى إعطاء الشعر اللمعان المطلوب مع حمايته من التشابك والأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس ومنتجات تصفيف الشعر.

ويظل السيروم يحمي شعرك حتى تقومي بغسله ووضعه مرة أخرى، أي أنه يضمن لشعرك حماية دائمة، وفق «سوبر ماما».

فوائد سيروم الشعر عديدة، منها:

حماية الشعر من التقصف.

ترطيب الشعر.

تغذية الشعر.

تقليل تساقط الشعر الناتج عن الضعف.

علاج الشعر التالف والمجعد.

كيفية الاستخدام:

اغسلي شعرك جيدًا قبل استعمال السيروم بالشامبو والماء الفاتر. استخدمي السيروم مباشرة على الشعر الجاف الهائش، للتقليل من الهيشان والجفاف.

استخدميه قبل التعرض للسيشوار أو المكواة، ليحمي الشعر من مخاطر الحرارة العالية.

لا تستخدمي كميات كبيرة، 3 نقاط : 5 نقاط (حسب طول شعرك) كافية جدًّا، حتي لا تتسببي في تزييت شعرك، ويصبح ذا ملمس دهني غير محبب لكِ.

لا تغسلي شعرك مرة أخرى مباشرة بعد وضع السيروم، انتظري 24 ساعة على الأقل. التزمي بطريقة الاستخدام الموضحة على العبوة، والخاصة بكل نوع.