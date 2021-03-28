سيروم الشعر.. فوائد وكيفية الاستخدام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 01:45 مساء
السيروم يحمي شعرك (الإنترنت)

سيروم الشعر هو زيت السيليكون، الذي يعمل على حماية الشعر من الشمس والأتربة والتلوث، إضافة إلى إعطاء الشعر اللمعان المطلوب مع حمايته من التشابك والأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس ومنتجات تصفيف الشعر.

ويظل السيروم يحمي شعرك حتى تقومي بغسله ووضعه مرة أخرى، أي أنه يضمن لشعرك حماية دائمة، وفق «سوبر ماما».

فوائد سيروم الشعر عديدة، منها:
حماية الشعر من التقصف.
ترطيب الشعر.
تغذية الشعر.
تقليل تساقط الشعر الناتج عن الضعف.
علاج الشعر التالف والمجعد.

كيفية الاستخدام:
اغسلي شعرك جيدًا قبل استعمال السيروم بالشامبو والماء الفاتر. استخدمي السيروم مباشرة على الشعر الجاف الهائش، للتقليل من الهيشان والجفاف.

استخدميه قبل التعرض للسيشوار أو المكواة، ليحمي الشعر من مخاطر الحرارة العالية.

لا تستخدمي كميات كبيرة، 3 نقاط : 5 نقاط (حسب طول شعرك) كافية جدًّا، حتي لا تتسببي في تزييت شعرك، ويصبح ذا ملمس دهني غير محبب لكِ.

لا تغسلي شعرك مرة أخرى مباشرة بعد وضع السيروم، انتظري 24 ساعة على الأقل. التزمي بطريقة الاستخدام الموضحة على العبوة، والخاصة بكل نوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قادة جيوش أميركا وبريطانيا واليابان و7 دول أخرى يدينون استخدام القوة القاتلة ضد ...
دولى
«متطرفون» يسيطرون على بلدة شمال موزمبيق بالقرب من مشروع غازي ضخم
دولى
نص كلمة كوبيش في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي
ليبيا
هيئة قناة السويس: الأحوال الجوية ليست السبب الرئيسي لجنوح السفينة
عربى
التحدي يتوج بالسوبر الليبي - التونسي لـ«القدم المصغرة» للمرة الثانية وجائزة 5000...
رياضة محلية
«رويال بوسكاليس»: توقعات بإعادة تعويم السفينة العملاقة العالقة في قناة السويس ...
اقتصاد
دورتموند يفتح مزادا خياليا على هالاند
رياضة عالمية
مدرب خليج سرت يتساءل: لماذا لم يقدم مجلس اتحاد الكرة استقالته بعد خماسية المنتخب...
رياضة محلية
يكفي 5 آلاف شخص.. إعداد أكبر طبق «كسكسي» في ليبيا بغدامس
ليبيا
مدير «الدعم المركزي» يجتمع مع معاونه بالمنطقة الشرقية
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» توصي بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية
ليبيا
مدير «ماكلارين» يتوقع فوز هاميلتون بلقب ثامن في الفورمولا 1.. ويكشف موعد اعتزاله
رياضة عالمية
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير لقاح قد ينهي أورام الدماغ السرطانية