كيفية اختيار مرطب مناسب لوجهك

اختيار مرطب للوجه مناسب لنوع البشرة أمر ضروري (الإنترنت)

يعد الكريم المرطب للوجه أحد أهمّ مستحضرات العناية بالبشرة التي لا يمكن التخلّي عنها أبداً، فهو يعمل على زيادة نضارة البشرة والمحافظة على صحّتها مهما تقدّمتِ في العمر.

وقبل شراء أيّ مرطب للوجه، عليكِ أن تنتبهي لنوع بشرتكِ وعلى هذا الأساس تختارين المنتج الذي يناسبكِ.

إذا كنت صاحبة بشرة دهنية، فاستخدمي كريما مرطبا للوجه خاليا من الزيوت، حتى لا يزيد من لمعان بشرتكِ الناتج عن الإنتاج المفرط للزيوت في وجهكِ.

إذا كنتِ صاحبة بشرة جافة، فاختاري كريما مرطبا غنيّا بحمض الهيالورونيك أو الغليسيرين. هذان المكوّنان يعملان على ترطيب البشرة من العمق ومنع جفافها.

إذا كنتِ صاحبة بشرة حساسة، فالجئي إلى كريم مرطب خال من العطور، حتى لا تتهيّج بشرتكِ.

إذا كنتِ صاحبة بشرة مختلطة، فالجئي إلى كريم مرطب ذي تركيبة خفيفة ترتكز على المياه. هذا النوع من الكريم سيحد من لمعان بشرتكِ كما سيعمل على ترطيبها من العمق في آن واحد.