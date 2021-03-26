فوائد ملح الهيمالايا للبشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 01:25 مساء
ملح الهيمالايا (الإنترنت)

يوجد ملح الهيمالايا بأكثر من لون مثل الأبيض والوردي، ويظهر على جبال الهيمالايا طبيعيًّا، ويُغطى بالثلج والحمم البركانية والجليد؛ ما يجعله طبيعيًّا وخاليًّا من المواد الصناعية أو الملوثات الخارجية.

ولهذه الأسباب فإن ملح الهيمالايا من المواد المفيدة للإنسان بشكل عام، وله الكثير من الفوائد للبشرة بوجه خاص، حسب «سوبر ماما».

علاج الإكزيما والصدفية: يتميز ملح الهيمالايا بقدرته على تقليل الاحمرار والاحتكاك، فهو ملطف للبشرة على عكس المتوقع من كونه ملحًا، ويقلل التقشير الذي قد يحدث في هذه الأمراض، ويلطف البشرة الملتهبة؛ بسبب وجود المغنسيوم.

مصدر للمغنسيوم: يحتوي ملح الهيمالايا على معدن المغنسيوم الضروري لانقباض وحركة العضلات، وينظم عملية الأيض داخل أجسامنا، وله دور في الجهاز العصبي، ويمكنه المرور إلى الجسم عن طريق الجلد.

الهدوء والاسترخاء: يقلل الشعور بالتوتر والإرهاق والألم عند استخدامه في البانيو والمكوث في الماء الدافئ مع ملح الهيمالايا، يرجع هذا التأثير إلى احتمالية تكوين أيونات سالبة من ملح الهيمالايا في الهواء، كما يحدث على الشواطئ؛ ما يبعث الشعور بالهدوء والاسترخاء.

علاج حب الشباب: يتميز ملح الهيمالايا بخواصه المضادة للبكتيريا وقدرته على تقليل الزيوت، لذا يعالج حب الشباب بتقليل إفراز الزيوت، وإزالة الجلد الميت، ومنع نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب، خاصة في الأماكن التي يصعب الوصول لها، مثل الكتف والظهر.

تنظيف البشرة: يزيل ملح الهيمالايا الخلايا الميتة ويصل إلى الطبقات العميقة لتنظيفها بصورة أفضل، فهو مقشر جيد، ويجدد الخلايا ويزيل انسداد المسام، ويقلل من مظهر الخطوط الرفيعة، ومن ثم تحصلين على بشرة نظيفة ونضرة وتتمتع بالحيوية.

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