حضري واقيا للشمس من زبدة الشيا

يلعب واقي الشمس دوراً فعالاً في الحفاظ على البشرة من أشعة الشمس الضارة، وهو أمر يهم كل النساء.

ولأن العديد من واقي الشمس ذات العلامات التجارية المختلفة باهظة الثمن، إضافة إلى احتواء معظمها على مواد كيمائية ضاره وتؤثر في البشرة بصورة سلبية؛ نقدم لكِ خطوات تحضير واقي الشمس في المنزل وبمكونات بسيطة، احرصي على اتباعها؛ لتحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

واقي الشمس بخلاصة زبدة الشيا وزيت جوز الهند

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من أكسيد الزنك يُوجد في الصيدلية.

ملعقة صغيرة من زيت بذور الجزر.

ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

طريقة الإعداد والتنفيذ

- تُخلط المكونات جيداً في وعاء زجاجي، بعدها يُوضع على حمام مائي ماعدا أكسيد الزنك.

- يُستمر في التقليب إلى أن تذوب جميع المكونات وتتجانس مع بعضها بشكل جيد.

- يُضاف أكسيد الزنك مع الاستمرار في التقليب الجيد.

- يُترَك إلى أن يبرد تماماً، ثم يُوضَع في برطمان مُحكَم الغلق.

- يُوضع البرطمان في الثلاجة ويُستخدم وقت الحاجة إليه.

مدة صلاحية الخليط 3 أشهر في الثلاجة.