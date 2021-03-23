البطاطا والبزار لحماية الوجه من التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 03:15 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير قناع البطاطا والبزار لحماية الوجه من التجاعيد وإمداده بالكولاجين اللازم لترطيبه ولشده. تعلمي طريقة التطبيق معنا واحرصي على استخدامه لوجه مشدود وبشرة مرطبة دائما، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات
ثمرة بطاطا صغيرة الحجم.
ملعقة صغيرة من بزار الجسم.
ملعقة كبيرة من عصير الجزر.

طريقة التحضير والاستخدام
- اغسلي البطاطا جيداً بعدها اسلقي البطاطا بالقشر.
- قومي بهرس البطاطس ثم اخلطيها جيداً مع الكركم وعصير الجزر.
- وزعي الماسك على الوجه مع التدليك من أسفل للأعلى.
- اتركي الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة.
- اغسلي الوجه جيداً بالماء الفاتر، بعدها مرري مكعب ثلج على الوجه.
- استخدمي الماسك مرة كل أسبوع.

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