مرطب شفاه من العسل والشوكولاتة

لا تحبذ العديد من النساء شراء مراهم الترطيب من الأسواق ويُفضلن صنعه في المنزل بمكوناتٍ طبيعية وتكلفة بسيطة.

وسنتعرف على طرق تحضير مرطب شفاه طبيعي في المنزل يعمل على ترطيب الشفاه والعناية بها تعرفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع «جمالك».

مرطب شفاه طبيعي من شمع العسل.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر.

ملعقة كبيرة من شمع العسل المبروش.

كبسولتان من زيت فيتامين هـ.

القليل من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام

- يوضع شمع العسل في إناء على النار ويُترك حتى يذوب.

- قبل رفع الإناء عن النار يضاف العسل وزيت جوز الهند.

- تُمزج المكونات مع بعضها جيدًا.

- تُفرغ كبسولات فيتامين هـ في افناء وتُمزج المكونات مع بعضها ويُترك المزيج حتى يبرد.

- يوضع المزيج في عبوة مرطب شفاه قديمة ويطبق على الشفاه الجافة كلما دعت الحاجة.

مرطب شفاه طبيعي بالنعناع والشوكولاتة.

المكونات:

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو.

ملعقتان صغيرتان من حبيبات شمع العسل الأبيض.

بضع نقاط من زيت النعناع.

طريقة التحضير والاستخدام

- يذوب شمع العسل من خلال وضعه على حمام مائي أو بوضعه في الميكرويف.

- يضاف الكاكاو إلى شمع العسل المذوب وتُخلط المكونات مع بعضها جيدًا.

- يضاف زيت النعناع وزيت اللوز إلى المكونات السابقة مع الاستمرار في التقليب.

- يُترك المزيج إلى أن يبرد ثم يسكب في علب صغيرة لحفظه ويستخدم المرطب على الشفاه الجافة.

