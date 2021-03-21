جديد فيرساتشي لخريف وشتاء 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 01:35 مساء

رغم الخمود الذي يشهده عالم الموضة حاليًّا في ظلّ استمرار جائحة كورونا حول العالم، قرّر دار فيرساتشي التغريد خارج السرب في مجموعة خريف 2021. فمن خلال العرض الذي قدّمته الدار، والتصاميم المميزة التي عرضتها، أظهرت فيرساتشي شعارها الجديد الذي حملته الأزياء والإكسسوارات كلها.

وعادت هذه الدار إلى جذورها اليونانية؛ حيث اختارت اطلاق اسم «La Greca» على أزياء فيرساتشي الجاهزة لخريف 2021 وحمّلتها كلها شعارها الجديد. واللافت في هذا الشعار أنه صمم من خلال مزج شعار الدار مع المفتاح اليوناني وعرض بأحجام مختلفة وألوان متنوّعة.

شاهدي معنا بعض التصميمات واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

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