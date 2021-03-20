القهوة لشد الوجه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 01:19 مساء

خلطة القهوة لشد الوجه من الخلطات الطبيعية التي تلجأ إليها الكثير من النساء، علمًا بأنّ حبوب القهوة تستخدم كثيرًا في مستحضرات التجميل.
وذلك لأنّها تحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة وعناصر تعمل على تنشيط الدورة الدموية.
لذا يمكنك استخدام القهوة، الموجودة دائمًا في منزلك، مع بعض المواد الطبيعية الأخرى المتوافّرة للحصول على أفضل خلطة منزلية.

خلطة القهوة مع زيت الزيتون
- كل ما تحتاجينه للقيام بهذه الخلطة هو ملعقة طعام كبيرة من القهوة المطحونة وملعقة أخرى من نفس الحجم من زيت الزيتون.
- قومي بخلط القهوة مع زيت الزيتون جيدًا ليصبح المزيج كالمعجون.
- ووزعي الخليط على كل وجهك مع تمديده قليلًا نحو الرقبة.
- ومن ثم دلّكيه لنحو 5 دقائق فقط، واتركي المزيج لمدة 15 دقيقة حتى تشعرين بأنه قد جفّ على الوجه.
- عندئذن، قومي بغسل الخلطة عن وجهك، أولًا بالماء ومن ثم بالغسول المناسب لبشرتك، وجففي وجهك عبر استخدام منشفة قطن ناعمة عن طريق التربيت.
- لا تنسي أن تضعي المرطب اليومي الذي تستخدمينه. إن هذه الخلطة تعمل على تنشيط الدورة الدموية وشد الوجه.

خلطة القهوة مع العسل
- للقيام بهذه الخلطة كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة من نفس الحجم من العسل الطبيعي غير الإصطناعي أو التجاري.
- وزعي الخليط على وجهك دون الرقبة، ومن ثم دلّكيه لمدة 5 دقائق، واتركيه على الوجه لمدة 15 دقيقة.
- بعد هذا الوقت، قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر، والغسول اليومي، طبعًا مع تنشيفه لاحقًا عن طريق استخدام منشفة قطن ناعمة عبر التربيت.
- لا حاجة إلى استخدام المرطب اليومي بعد هذه الخلطة بما أنها مكوّنة من العسل أيضًا.

خلطة القهوة مع الصبار
- إن خلطة القهوة لشد الوجه مع الصبار مفيدة جدًا، وهي عبارة عن خلط ملعقة من القهوة المطحونة مع ملعقتين من جل الصبار.
- افردي هذه الخلطة على الوجه بأكمله، لا تلجأي إلى التدليك عكس غيرها من الخلطيات كونها مكونة من الصبار.
- اغسلي وجهك بعد 15 دقيقة بالماء الفاتر والغسول اليومي، لكن قيل تنشيفه، قومي بتشطيف الوجه بالماء البارد لتسكير المسام!

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