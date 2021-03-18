نحت الأنف دون عمليات تجميل

(أرشيفية: الإنترنت)

يعيد صالون تجميل في سيدني نحت الأنف بعملية غير جراحية وبسعر بسيط بالمقارنة مع الجراحات التقليدية.

ويقدم صالون «Reejuvenate» علاجًا لنحت الأنف لمدة ساعة واحدة مقابل 450 دولارا للجلسة، ويقول المروجون لهذه الطريقة إنها غير مؤلمة، بحسب موقع «24» نقلا عن جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وباستخدام تقنية البلازما الليفية، يتغير شكل الأنف حيث يتم شد الجلد وتحسينه، وتُظهر الصور قبل وبعد العملية كيف تعمل على رفع الحافة وضغط جسر الأنف للحصول على مظهر مستدير بشكل جيد، ويستغرق وقت الشفاء ما بين 4 إلى 12 يومًا ويمكن توقع النتائج بعد 8 أسابيع.

ويستهدف علاج التجميل الخلايا الليفية، وهي خلايا منتجة للكولاجين تقع في الطبقة السفلية من الجلد، وتلعب الخلايا الليفية دورًا أساسيًا في التئام الجروح والحفاظ على تماسك الجلد. ويتم إطلاق تيار يستهدف الجلد مباشرة لإنشاء ثقوب صغيرة أو إصابات دقيقة.

وبعد العلاج يجب عدم وضع المكياج لمدة 8 أيام على الأقل، ويجب أن تختفي الثقوب بحلول اليوم الثامن، ولن تترك ندوبًا على الجلد إذا اتبع المريض الإرشادات المناسبة بعد الرعاية المقدمة مثل تجنب التعرض المفرط للشمس.

ويعتمد عدد العلاجات المطلوبة على الهدف النهائي، ولكن غالبًا ما يكون العملاء سعداء بعد الجلسة الأولى. ويمكن أيضًا استخدام نفس الإجراء غير الجراحي على جانبي الوجه والرقبة والجفون والجبهة ومنطقة البطن.