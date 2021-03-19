زيت الزيتون والليمون لأظافر صحية

(أرشيفية: الإنترنت)

بعض منتجات العناية بأظافرك المتوفرة بالأسواق مكلفة وتحتوي على الكيماويات، التي تسبب تحسس البشرة.

والبديل الأفضل لتلك المنتجات هو الحصول على المغذيات المقوية للأظافر من مصادرها الطبيعيَّة، حسب «شملولة».

إليك وصفة زيت الزيتون وقطرات الليمون للعناية بأظافرك.

المكونات:

- ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

- بضع قطرات من عصير الليمون.

الطريقة:

اخلطي ملعقة زيت الزيتون الطازج مع بضع قطرات الليمون، ثم ضعي هذا الخليط على أظافرك، ودلكيها جيدًا.

اتركي الخليط على أظافرك لفترة لا تقل عن ساعتين، ويفضل أن تقومي بارتداء القفازات أثناء وضعك للخليط.

كرِّري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل، ستساعدك على تقوية أظافرك، كما ستساعدك على حمايتها من الفطريات والجراثيم.