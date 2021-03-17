ادخلي الخل في روتين عنايتك بالبشرة

يعتبر الخل والملح من أكثر المواد التي تخلصنا نهائيًّا من آثار حب الشباب التي تؤرقنا، ولكن يُفضل استخدامها بشكل يومي لمدة لا تقل عن أسبوع أو يوم بعد يوم لمدة لا تقل عن شهر، للحصول على أفضل النتائج، تعرفي معنا على خطوات الاستخدام، واحرصي على تطبيقها لبشرة نضرة دومًا، وذلك وفقًا لموقع «حياتك».

طريقة التطبيق

كل ما عليكِ هو أن تضعي كمية من الخل على ملعقة ملح كبيرة، وضيفي للخليط ماء ورد وجلسرين للتخفيف من حدة الخليط، ابدأي في استخدامه كصنفرة وحركيه على البشرة بحركات دائرية لمدة لا تقل عن دقيقتين ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، من الممكن أيضًا أن تمزجي الخل والملح في وعاء وتضعي القليل منه على يديك، وضعي المزيج على المنطقة المصابة ثم قومي ببل منشفة صغيرة في هذا المحلول وضعيها على وجهك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وسوف تجدين نتيجة مبهرة.

