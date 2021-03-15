الكاكاو للتخلص من تجاعيد تحت العين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 01:54 مساء

تظهر التجاعيد حول العينين بسبب العديد من الأسباب، مثل التقدم في السن، واتباع نمط حياة خاطئ، وللتخلص من التجاعيد تحت العين نقدم إليك قناعًا طبيعيًّا منزليًّا من الكاكاو يخلصك من هذه المشكلة تمامًا، تعرفي عليه معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق:
- اخلطي كمية متساوية من الكاكاو البودرة والقهوة المطحونة، وكمية قليلة من عسل النحل خلطًا جيدًا.
- ادهني المنطقة تحت العينين بالخلطة، واتركيها لمدة 15 دقيقة.
- اغسلي بشرتكِ بالماء جيدًا وجففيها بفوطة نظيفة، وكرري الوصفة مرة يوميًّا للحصول على أفضل النتائج.
 

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