الطريقة الصحيحة لاستخدام مثبت الشعر

تعرفي معنا على الطريقة الصحيحة لاستخدام مثبت الشعر لكي لا يضر الشعر أو يتسبب في سقوطه وتقصيفه، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

- يأتي مثبت الشعر في عدة أنواع ودرجات قوة، تماماً مثل الشامبو ليتناسب مع كل نوع شعر ويوجد على كل زجاجة جمل صغيرة لوصف المنتج، احرصي على قراءتها لتختاري الذي يناسبك، فإذا أردت إعطاء حجم أكبر لشعرك، لا تختاري السبراي الخاص بتجعيد الشعر، بل اتجهي إلى ذلك الذي يناسب نوع شعرك والهدف منه كي لا تحدث أي مشكلات.

- لمحاولة منع خصلات شعرك من الالتصاق ببعضها، لا توجهي البخاخ مباشرة على الشعر، بل مشطي شعرك بأصابعك وقومي برش السبراي على الشعر بالكامل حتي يصل إلى الشعر بأكمله، يجب الحرص على إبعاد زجاجة السبراي على الأقل ٣٠ سم عن الشعر.

- واحدة من الاستخدامات الشائعة لمثبت الشعر، هو زيادة كثافة الشعر وثباته، فإذا أردتِ الذهاب إلى مناسبة أو حدث بتسريحة شعر كثيفة، عليك استخدام السبراي المخصص لزيادة الكثافة.



- يمكن استخدام السبراي أيضاً لاستعادة رونق تصفيفة شعر اليوم السابق.

- إذا كان شعرك دهنيا ابتعدي عن استخدام السبراي الذي يزيد لمعان الشعر، فأنت لا تريدين أن يبدو شعرك أكثر لزاجة.

- يمكن أيضاً الاستعانة بالمثبت لجعل الشعر المجعد ملفوفاً أكثر، فعندما تقومين بلف شعرك، ضعي بعضاً من السبراي السحري على شعرك، ثم قومي بفكه. ستجدين شعرك بمظهر رائع وثابت طوال الليل.

- يقال إشاعات عن سبراي الشعر إنه يتسبب في تساقط الشعر أو جعل الشعر دهنيا أكثر، ابتعدي عن هذا النوع من السبراي وإنما اختاري ذلك الذي يعطي شعرك مظهراً طبيعياً.

- أيضاً لتقليل الملمس الجاف والخشن، احرصي على عدم تعرض شعرك لحرارة عالية بعد وضع السبراي، فعند استخدامه، تأكدي من أنها الخطوة الأخيرة لتصفيف شعرك.

- انتبهي، إذا كنت تعانين من فروة رأس حساسة، فسبراي الشعر يحتوي على كحول وسوف تشعرين بحرقان، لذا عند وضعه، وجهي السبراي لخصلات الشعر وابتعدي عن فروة الرأس.

- إن كنت ترغبين في السيطرة على الشعر الأكثر عرضة للهيشان يمكنك وضع القليل من السبراي الشعر على يديك وملسي به على شعرك لضمان ثباته عند الخروج من المنزل.