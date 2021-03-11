هكذا تحصلين على شفاه غليظة لافتة.. بالمكياج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 02:15 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تنصح بوابة الجمال «هاوت.دي» للحصول على شفاه غليظة مفعمة بالإثارة، بوضع مستحضر تفتيح لامع في «قوس الحب»، أي التجويف الموجود في الشفاه العلوية، حيث يعكس مستحضر التفتيح اللامع الضوء الساقط على الشفاه، ما يجعلها تبدو أكبر حجما؛ كونها تصبح في بؤرة الأضواء.

وعن كيفية تطبيق هذه الحيلة، أوضحت البوابة الألمانية أنه يتم وضع كمية بحجم رأس الدبوس من مستحضر تفتيح لامع على حافة الشفاه وتوزيعها باتجاه المنتصف، وفق موقع «24».

وأضافت «هاوت.دي» أن المرأة ذات البشرة الفاتحة يناسبها مستحضر تفتيح يميل إلى اللون الفضي، أما المرأة ذات البشرة الداكنة فيناسبها مستحضر تفتيح مائل للذهبي.

ولتأكيد طابع الأنوثة، يتم وضع كمية قليلة من مستحضر التفتيح اللامع على الخطوط المحددة لمعالم قوس الحب، وتوزيعها بأطراف الأصابع باتجاه الجانبين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس» توثق حكايات أطفال سوريين لاجئين في تركيا يحلمون ببلد لا يعرفونه
عربى
«كلوب هاوس» في السعودية.. انتشار واسع وسط مخاوف من الرقابة
عربى
في ذكرى اندلاع الحرب.. غوتيريس: 60% من السوريين معرضون لخطر الجوع خلال 2021
عربى
بعد عام على انهيار أسواق المال العالمية في 2020: هل الأزمة المالية الفعلية ...
اقتصاد
الثني: مستعدون لتسليم المهام لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة
ليبيا
يوشناف يصدر قرارا بإنشاء جهاز البحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي
ليبيا
تعرف على نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
بالأسماء.. ننشر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل حلف اليمين الإثنين المقبل
ليبيا
الدبيبة يعلن موعد ومكان أداء الحكومة اليمين واعتماد الميزانية
ليبيا
البعثة الأممية بعد منح «الثقة»: ليبيا أمام فرصة تاريخية للاستقرار والمصالحة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة.. والدبيبة يتعهد بالالتزام بانتخابات ديسمبر
ليبيا
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأرز بديلا للبوتوكس