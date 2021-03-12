وصفات طبيعية للتخلص من ترهل الذراعين

تشتكي العديد من النساء من نوع معين من الدهون يُعرف باسم السيلوليت، وفي الواقع الذراعان لا يختلفان عن البطن والأرداف لجهة تراكم الدهون، فهما عرضة للترهّلات كغيرهما من مناطق الجسم أيضًا بسبب التذبذب في الوزن.

يتم ظهور السيلوليت عندما تتمكن الدهون من شق طريقها عبر ثقوب صغيرة في النسيج الضام، وهي الشبكة السميكة من الألياف المتشابكة الموجودة تحت الجلد مباشرة، ومن ناحية أخرى، يتمدد النسيج الضام الضعيف وغير الصحي بسهولة أكبر، مما يسمح للجيوب الدهنية الصغيرة بالمرور، ويمكن أن تضعف العديد من العوامل النسيج الضام، مما يمهد الطريق للسيلوليت.



وتجنّباً للترهّلات التي تحدث للذراعين، لا بدّ من ممارسة تمارين رياضيّة تركّز على هاتين المنطقتين، فهي الطريقة الفضلى والأقوى بحسب نصائح الأطبّاء والخبراء، خصوصا التمارين التي تعتمد على رفع الأثقال، هذا إضافة إلى بعض الوصفات الطبيعيّة التي نقدمها إليك اليوم، والتي تسرّع من نتيجة الرياضة، وتشدّ الجلد وتحسّن مظهره. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

وصفة الليمون والصبار:

- يُعرف جل الصبّار بقدرته على شدّ الجلد وترطيبه، لذا يمكن الاستفادة من خصائصه لشدّ جلد الذراعين، أمّا اللّيمون الغنيّ بفيتامين C، فهو محفّز لإنتاج الكولاجين فتبدو البشرة نضرة ومشدودة.

المُكوِّنات:

ملعقة من جل الصبّار.

ملعقة من عصير اللّيمون.

خمس قطرات من زيت النعناع.

طريقة التحضير والاستخدام:

تمزج المُكوِّنات، ثمّ تطبّق على منطقة الذراعين مع التدليك لمدّة دقيقتين، يلف الذراع بالنايلون المخصّص لحفظ الأطعمة الـ«Cling Film» مع الضغط عليه ويترك لمدّة ساعة، وفيما بعد يشطف الذراع، وستلاحظين الفرق من المرّة الأولى.

بياض البيض:

​- البيض مصدر للبروتين، يحفّز على إنتاج الكولاجين، ويستخدم لشدّ البشرة ومحاربة الترهّل والتجاعيد، لذا يمكن الاستعانة به لعلاج مشكلة ترهّل الذراعين.

المُكوِّنات:

بياض بيضتين

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بخفقهما جيدًا ووزّعيه على المنطقة المستهدفة، ودعيه حتى يجفّ تمامًا ومن ثمّ اشطفيه بالماء الفاتر.