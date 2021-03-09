قشر البرتقال لتفتيح البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 01:59 مساء

البرتقال هو فاكهة حمضية رائعة للصحة، لكن ما تعرفه كثير من النساء أنه أيضًا واحد من أفضل المكونات الطبيعية اللازمة لصحة لبشرة، خصوصا فيما يخص لون البشرة والبقع الداكنة.
البرتقال غني بفيتامين سي وله خصائص مضادة للتصبغ الناتج عن التعرض لأشعة الشمس. يمكنكِ الاستفادة من خصائص البرتقال المركزة في القشرة، من خلال تحضير ماسك من قشور البرتقال المجففة.

المكونات:
1/3 كوب عصير برتقال.
ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال.
2-3 ملاعق كبيرة مسحوق أو أوراق جيلاتين.

الطريقة:
- لتحضير هذا الماسك من قشر البرتقال، تحتاجين أولاً إلى عصير البرتقال الطازج. يُسكب عصير البرتقال في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف ويُضاف مسحوق قشر البرتقال والجيلاتين. قلبيه وضعيه في الميكروويف لمدة 30 ثانية، وكرري ذلك حتى يذوب الجيلاتين تمامًا ويبدو المزيج لزجًا بعض الشيء.
- أضيفي بعض ماء الورد إذا لزم الأمر، بمجرد أن يصبح دافئًا، ضعيه على وجهكِ، مع التأكد من عدم الاقتراب من جذور الشعر. اتركيه يجف تمامًا ثم قشريه برفق في اتجاه تصاعدي. اتبعي هذه الوصفة باستخدام مرطب جيد. استخدمي هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع.
فوائد ماسك قشور البرتقال:

عصير البرتقال
- يعتبر عصير البرتقال مصدرًا رائعًا لفيتامين ج وهو أحد مضادات الأكسدة القوية جدًا. يساعد في تحييد الجذور الحرة كما له فوائد مضادة للشيخوخة. قشر البرتقال له خصائص تساعد في تفتيح البشرة ما يساعد على توحيد لون البشرة وإضافة توهج عاكس جميل.

مسحوق قشر البرتقال
- مسحوق قشر البرتقال أقوى من عصير البرتقال العادي لأنه يحتوي على نفس المركبات لكن بصورة مركزة. يعمل مسحوق البرتقال على تفتيح البقع الداكنة والعيوب ويساعد أيضًا على توحيد لون البشرة ومحاربة التصبغ.

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