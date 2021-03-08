الأرز بديلا للبوتوكس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 03:17 مساء

تحسِّن الخدود المحددة جيدًا من مظهر الوجه وتكونان رمزًا للشباب، وتشعر بعض النساء بالإحباط لأنَّ خدودهنَّ لم يتم تحديد شكلهما بشكل جيد أبدًا.
في حين أنَّ الكثيرات فقدنَّ حجم الخدود مع تقدم العمر ويرغبنَّ في استعادة الامتلاء للحصول على مظهر أكثر شبابًا، فيلجأنَّ بعض النساء إلى حقن الفيلر والبوتوكس أو إلى الجراحات التجميلية من أجل نفخ الخدود وإضفاء لمسة من النضارة على الوجه وإعادة الشباب إليه، ولكن لا يعرفنَّ غالبًا أنّ بعض المُكوِّنات الطبيعية تضمن الحصول على النتيجة نفسها بكلفة أقل وبسهولة وخلال وقت قصير.
لذلك نقدم اليكي قناع دقيق الأرز الذي يمكنك اللجوء إليه من أجل نفخ الخدود والتمتع بإطلالة شابة وخالية من العيوب.
قناع دقيق الأرز لنفخ الخدود

المُكوِّنات:
ملعقتان وسط من القشدة فريش.
بياض بيضة واحدة (اختاري الصفار إذا كانت بشرتك جافة وتفتقر إلى الرطوبة) .
ملعقتان وسط من دقيق الأرز.

ولتحضير القناع، عليك أن تبدئي بالقيام بهذه الخطوات السهلة وسريعة التطبيق:
- إخفقي بياض البيض (أو الصفار) جيدًا ثم أضيفي المُكوِّنات الأخرى، وأعيدي مزج المُكوِّنات إلى أن تحصلي على مزيج متجانس وخال من أي تكتلات مثل الكريم تمامًا.
- طبّقي المزيج على كامل مساحة وجهك وعلى عنقك، لكن تجنّبي ملامسته لمنطقة محيط عينيك.
اتركي القناع لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك أزيليه بواسطة الماء الفاتر.
- جفّفي بشرتك بواسطة منشفة ناعمة، بلطف وعن طريق التربيت.
- طبّقي عليها الكريم المرطب الذي تستخدمينه عادة.
كرّري إستخدام هذا القناع مرتين كل أسبوع إلى أن تلاحظي بدء انتفاخ خدودك.

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