أدخلي الكركديه في روتين العناية بشعرك

للكركديه فوائد جمالية عديدة نطلعك اليوم على أهمهما للشعر.

تعرفي عليها بنفسك وأدخلي الكركديه في روتين العناية بشعرك وذلك وفقا لموقع «جمالك».

فوائد الكركديه للشعر

تحفيز نمو الشعر وتقويته

- قد يساعد الكركديه على دعم وتعزيز نمو الشعر الرأس بسبب احتوائه على مجموعة من المواد الهامة في هذه الصدد، مثل: فيتامين ج، وبعض الأحماض الأمينية، والتي قد تساعد على:

- تحفيز إنتاج الكيراتين الذي يعد من المواد الهامة المكونة لأنسجة الشعر.

تغذية بصيلات الشعر.

- تقوية جلد الفروة في محيط البصيلات، مما قد يساعد على تقوية جذور الشعور.

- كما أظهرت دراسة علمية أجريت على فئران مخبرية، أن خلاصة الكركديه قد تساعد على تحفيز إنبات شعر الرأس.

علاج قشرة الشعر

- قد يكون للكركديه فوائد محتملة في مقاومة القشرة، مما جعله وصفة شائعة لعلاج القشرة في الهند والعديد من الدول المجاورة للهند.

- كما قد يساعد الكركديه على تخفيف الحكة التي قد ترافق القشرة أو التي قد تصيب الفروة لسبب ما.

- تنظيف الشعر من الأوساخ، إذ يحتوي الكركديه على مواد الصابونين (Saponins) والتي قد تساعد على تنظيف الشعر والبشرة.

- مقاومة الشيب المبكر، بسبب احتواء الكركديه على فيتامين ج الذي قد يكون مفيدًا في هذا الصدد.

- تحسين صحة الفروة، وتعزيز لمعة الشعر، وإنبات الشعر في مناطق الفراغات، وتكثيف الشعر.

وصفات الكركديه للشعر

ماسك الكركديه وزيت جوز الهند لتعزيز نمو الشعر

100 غرام من بتلات زهور الكركديه، و50 غراما من أوراق الكركديه، وربع لتر من زيت جوز الهند.

- يتم دق أوراق وبتلات الزهور جيدًا، إلى أن تتحول هذه لمعجون قوامه ناعم ومتجانس.

- تتم تدفئة زيت جوز الهند في وعاء على النار، ثم يضاف معجون الكركديه إليه ليغلي مع الزيت لمدة 10 دقائق.

- يتم إنزال المزيج عن النار، وبعد أن تنخفض حرارته تتم تصفيته من بقايا المعجون.

- ينصح باستخدام ماسك الكركديه وزيت جوز الهند مرتين أسبوعيًا على الأقل لإيقاف تساقط الشعر وتحسين نموه.

ماسك الكركديه والعسل لمقاومة القشرة

لتحصيل فوائد الكركديه للشعر المتعلقة بمقاومة القشرة، ينصح باستخدام الكركديه مع العسل تحديدًا بهذه الطريقة:

- تحضر مكونات الخلطة، وهي: نصف كوب من أوراق الكركديه، وملعقة من العسل.

- تدق وتهرس أوراق الكركديه جيدًا، ثم يخلط المزيج الناتج مع العسل.

- توزع الخلطة على فروة الرأس وتترك لفترة تتراوح بين 10-15 دقيقة.

- تغسل الفروة والشعر جيدًا بعد ذلك.

ماسك الكركديه لإعادة إنبات الشعر

لتطبيق هذه الطريق، يتم التقيد بالخطوات الآتية:

- تجهز المحتويات التي سوف تستخدم في إعداد الماسك، وهي: بصلة واحدة، وبضعة ملاعق من المياه، وحفنة فقط من أوراق الكركديه.

- تهرس البصلة في الخلاط، ثم يستخلص عصيرها من خلال وضع المعجون المتكون في قطعة قماش راشح والضغط عليها.

- تهرس أوراق الكركديه ويتم استخلاص عصيرها.

يخلط عصير البصل مع عصير الكركديه، ثم يوزع السائل على الفروة ويغسل بمياه معتدلة الحرارة بعد مرور 15 دقيقة.

تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيًا.