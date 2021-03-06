وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة

تظهر البقع الداكنة فى صورة علامات بنية في مناطق متفرقة من البشرة خصوصا تلك التي تتعرض للشمس باستمرار.

هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى ظهور البقع الداكنة مثل الحمل والضغط النفسي واتباع نظام غذائي غير صحي.

لست بحاجة إلى اللجوء لمنتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن لعلاج البقع الداكنة وتبييض البشرة، فمطبخك مليء بالأطعمة والوصفات التي تعالج البقع الداكنة بشكل طبيعي وآمن. إليك بعضا من هذه الوصفات تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أنوثة».

عصير الليمون

- يعرف الليمون بخصائصه الطبيعية الرائعة في تفتيح البشرة الداكنة، ليس هذا فحسب، لكنه يقوم أيضًا بترطيب البشرة والحفاظ على مظهرها الناعم واللامع.

- قومي بعصر ليمونة على قطعة قطن نظيفة وامسحي بها على المناطق المصابة.

- كرري هذه العملية بشكل منتظم لمدة ثلاثة أسابيع حتى تختفي البقع تمامًا.

الزبادي لعلاج بقع البشرة

- جربي وضع كوب من الزبادي على وجهك فالزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على وقاية الجلد من ظهور أعراض الشيخوخة مبكرًا، كما أنه يعالج الحروق بطريقة فعالة ومثالية.

- ضعي كوب زبادي على وجهك بالكامل واتركي قناع الزبادي على وجهك لمدة ٢٠ دقيقة.

- كرري تطبيقه مرتين في الأسبوع الواحد.

خل التفاح لتبييض البشرة

- خل التفاح من السوائل المعروفة بقدرتها السحرية في تبييض البشرة، ومع تكرار وضع خل التفاح على البشرة ستلاحظين اختفاء البقع الدكنة في غضون أسابيع قليلة.

- ضعي بضع قطرات من الخل على قطعة قطنية وامسحي بها على المناطق الداكنة من البشرة.

- اتركي هذه المادة المنقية على بشرتك لمدة عشر دقائق ثم اغسليها بالماء الدافئ.

جل الأولوفيرا

- يتمتع جل الأولوفيرا (الصبار) بغناه بالسكريات المتعددة التي تعمل على تحفيز نمو خلايا البشرة الجديدة، وهو ما يساعد على إخفاء البقع الداكنة تدريجاً وتبييض البشرة بشكل مثالي.

- قومي بغسل وجهك جيداً ثم جففيه وادهني بشرتك بجل الأولوفيرا في حركات دائرية.

- اتركيه لمدة عشر دقائق ثم اغسلي وجهك بالماء كالمعتاد.

بودرة الكركم

- بودرة الكركم من المواد الطبيعية الأخرى الفعالة في تبييض البشرة وعلاج البقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

- امزجي ملعقتين كبيرتين من الكركم مع قليل من الحليب أو عصير الليمون لعمل عجينة مناسبة.

- ضعي منها على البقع الداكنة واتركيها لمدة خمس دقائق ثم اغسلي وجهك بالماء كالمعتاد.

حبوب اللوز

- اللوز غني بفيتامين E والمواد المضادة للأكسدة والدهون الصحية التي تساعد على تنقية البشرة وعلاجها من البقع الداكنة.

- خذي كمية من اللوز فيما يعادل ٨-١٠ حبات لوز واغمريها في الماء طوال الليل.

- قشريه في الصباح ثم اطحنيه وأضيفي له ملعقة من العسل الأبيض ثم ضعيه على بشرتك لمدة ٣٠ دقيقة.

- كرري مرة أو مرتين أسبوعياً.

زيت اللوز الحلو

- يعد زيت اللوز الحلو واحدا من المواد الطبيعية التي تعالج البقع الداكنة بشكل ساحر، فهو غني بالمعادن والفيتامينات التي تغذي البشرة وتعالج مشكلة التصبغات بشكل نهائي.

- ضعي القليل من قطرات زيت اللوز الحلو على قطنة وامسحي بها الوجه قبل النوم.

- يمكن استخدام زيت اللوز الحلو كمزيل مكياج قبل النوم.