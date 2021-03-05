القهوة للتخلص من السيلوليت

أثبتت الدراسات العلمية أنه عندما يتم وضع مسحوق القهوة على البشرة، فإنه يعمل على شد الترهلات وتنشيط الدورة الدموية أسفل الجلد وإعطاء البشرة مظهرًا ناعمًا ومشدودًا، فهو علاج فعال للسيلوليت.

ويرجع ذلك لاحتواء القهوة على مادة الكافيين التي تعمل على تحفيز الدم للدوران فى المناطق المصابة وتخليصها من السموم الضارة وإعادة توزيع الدهون بشكل مستوٍ، وبالتالي التخلص من السيلوليت نهائيًّا.

ما هو السيلوليت؟

- هو عبارة عن كتل دهنية متراكمة أسفل الجلد تجعل سطح البشرة يبدو مترهلًا وغير مستوٍ وتظهر فى مناطق الأرداف والمؤخرة. ومن أسباب ظهور السيلوليت التقدم فى العمر أو إهمال العناية بالبشرة والانقطاع عن ممارسة الرياضة.

ولتكتشفي إن كنتِ تعانين هذه المشكلة أم لا، فعليك اختبار بشرتك بالطريقة التالية: اضغطي بأصابعك قليلًا على البشرة فى منطقة الفخذ، فإن بدت بشرتك وكأن بها حفر صغيرة أشبه بقشرة ثمرة البرتقال، فهذا يعني أنك تعانين السيلوليت.

أسباب ظهور السيلوليت

- عوامل هرمونية وجينية.

- اتباع نظام غذائي سيئ.

- قلة الحركة.

- جفاف البشرة.

- تغيرات هرمونية.

طرق علاج السيلوليت

- إن كنتِ تبحثين عن طريقة لعلاج السيلوليت، فعليك ممارسة التمارين الرياضية جنبًا إلى جنب مع استخدام سكراب القهوة على المناطق المصابة لشد ترهلات البشرة ومنحها ملمسًا حريريًّا. ويمكنكِ تحضير سكراب القهوة للجسم بنفسك بالمنزل.

طريقة عمل سكراب القهوة بزيت الزيتون

- امزجي ٢/١ كوب من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الأطفال وقلبي المزيج جيدًا إلى أن تتكون عجينة مناسبة.

- وزعي الخليط على الأماكن المصابة بالسيلوليت مع التدليك جيدًا بأصابع الأيدي فى حركات دائرية مستمرة لمدة ١٠ دقائق.

- عندما يبدأ لون البشرة فى الإحمرار قليلًا، توقعي الحصول على النتيجة المطلوبة.

بعد الانتهاء اغسلي بشرتك جيدًا ثم ادهنيها بكريم مرطب.

- كرري سكراب القهوة مرتين أسبوعيًّا وستلاحظين اختفاء علامات السيلوليت بعد مرور شهر على الأقل.

سكراب القهوة بزيت جوز الهند

- اخلطي كوب قهوة مطحونة مع ٢/١ كوب زيت جوز هند و٣/٢ كوب سكر خشن ومن ٣ لـ ٤ نقاط من زيت القرفة.

- اخلطي المكونات جيدًا في وعاء ثم ضعها على أماكن وجود السيلوليت وافركيها لمدة ١٥ دقيقة.

- اغسلي البشرة الجيدة وضعي كريمًا مرطبًا.