معجون الأسنان للتخلص من الرؤوس السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 01:44 مساء

هناك استخدامات مدهشة لمعجون الأسنان للبشرة، ولكننا هذه المرة سنخبرك بطريقة فعالة لاستخدامه لعلاج الرؤوس السوداء.
يعمل معجون الأسنان على تنظيف مسام البشرة مما يسهل التخلص من الرؤوس السوداء المزعجة.
تعلمي معنا طريقة استخدامة وتخلصي من هذه المشكلة تماما وفقا لموقع «جمالك».

- ضعي الكمية المعتادة من المعجون على فرشاة أسنان نظيفة بشعيرات ناعمة.
- بللي فرشاة الأسنان بالماء الدافئ، وبللي أيضا الجزء المصاب بالرؤوس السوداء في وجهك.
- ادعكي بشرتك بالفرشاة بلطف لبضع ثوان.
- تجنبي التدليك بقسوة حتى لا تتسبي فى التهاب البشرة.
- انتهي بشطف وجهك بمياه باردة ثم جففيه جيدا وضعي كريم مرطب مخصص للوجه.
- لنتيجة أكثر فاعلية، اضيفي قليل من الملح إلى معجون الأسنان ليساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة.
- كرري استخدام معجون الأسنان مرتين أسبوعيا لعلاج الرؤوس السوداء إلى أن تختفي تماماً.

نصائح هامة عند استخدام معجون الأسنان لعلاج الرؤوس السوداء
- حاولي الابتعاد عن منطقة العين عند عمل هذا القناع حيث أن معجون الأسنان يحتوي على مادة الميثانول التي قد تسبب تهيج في العين.- إن كانت المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء هي الأنف أو الوجنتين، فاحرصي على استخدام كمية أقل من معجون الأسنان.
- احرصي على تنظيف وتعقيم فرشة الأسنان عندما تنتهي من استخدامها وتأكدي من أن لها غطاء خاص.
- تجنبي ترك معجون الأسنان لفترة طويلة على بشرتك. هناك استخدامات مدهشة لمعجون الأسنان للبشرة، ولكننا هذه المرة سنخبرك بطريقة فعالة لاستخدامه لعلاج الرؤوس السوداء.
يعمل معجون الأسنان على تنظيف مسام البشرة مما يسهل التخلص من الرؤوس السوداء المزعجة.
تعلمي معنا طريقة استخدامة وتخلصي من هذه المشكلة تمامًا وفقًا لموقع «جمالك».
- ضعي الكمية المعتادة من المعجون على فرشاة أسنان نظيفة بشعيرات ناعمة.
- بللي فرشاة الأسنان بالماء الدافئ، وبللي أيضًا الجزء المصاب بالرؤوس السوداء في وجهك.
- ادعكي بشرتك بالفرشاة بلطف لبضع ثوانٍ.
- تجنبي التدليك بقسوة حتى لا تتسبي فى التهاب البشرة.
- انتهي بشطف وجهك بمياه باردة ثم جففيه جيدًا وضعي كريمًا مرطبًا مخصصًا للوجه.
- لنتيجة أكثر فاعلية، أضيفي قليلًا من الملح إلى معجون الأسنان ليساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة.
- كرري استخدام معجون الأسنان مرتين أسبوعيًّا لعلاج الرؤوس السوداء إلى أن تختفي تمامًا.

نصائح مهمة عند استخدام معجون الأسنان لعلاج الرؤوس السوداء
- حاولي الابتعاد عن منطقة العين عند عمل هذا القناع، حيث إن معجون الأسنان يحتوي على مادة الميثانول التي قد تسبب تهيجًا في العين.
- إن كانت المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء هي الأنف أو الوجنتين، فاحرصي على استخدام كمية أقل من معجون الأسنان.
- احرصي على تنظيف وتعقيم فرشة الأسنان عندما تنتهي من استخدامها وتأكدي من أن لها غطاءً خاصًّا.
- تجنبي ترك معجون الأسنان لفترة طويلة على بشرتك.

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