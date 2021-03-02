الحجاب المناسب للبشرة الفاتحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 01:50 مساء

عند اختيار الحجاب الذي يتناسب مع إطلالتك هذه المرة، خذي في عين الاعتبار لون بشرتك ودرجتها التحتية.

وهنا نقدم لك ألوان الحجاب التي تناسبكِ بحسب لون البشرة، حسب «جمالك».

يليق بالبشرة الفاتحة الألوان الفاتحة أيضاً والباستيل.

إضافة إلى ذلك، وإذا كانت بشرتكِ فاتحة والدرجة الباطنية لها دافئة، فهذا يعني أن لون الزهر الفاتح أو النيود مناسبان لها.

على سبيل المثال، ظهرت خولة المراغي بلوك كامل زهري، من حيث العباية والحجاب. أما لينا صنوبر فارتدت لوك بسيط مكوّن من سروال جلد وبوتس أسود وكنزة وحجاب بيج. تلك ألوان ستبرز دفء لون البشرة، وتضيف حيوية إليها.

أما إذا كنتِ صاحبة الدرجة التحتية الباردة فعليك ارتداء منديل باللون الأرجواني أو الرمادي.

تأكدي أن تكون الألوان خفيفة وتليق بوجهكِ كي لا تجعله باهتاً.

على سبيل المثال، ظهرت أية فوزي مرتديةً مزيج بين اللافندر والأبيض، مما جعل لون الزهر يبرز في خديها.

أما سامية فارتدت لوك مونوكروم رمادي يتضمّن البزة الرياضية، حذاء رياضي، وشنطة شيرلينغ باللون عينه أما الحجاب فكان بلون أغمق بدرجة لخلق تنسيق جميل.

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