صابونة المعدنوس للعناية بجمالك

يحتوي الصابون الطبيعي الكثير من الفوائد الجمالية التي تعالج البشرة، وتخلصها من العيوب التي تؤثر سلباً عليها، وحديثنا اليوم عن المعدنوس وأهميته كمكون فعال للبشرة، لذا نقدم إليك طريقة إعداد صابونة المعدنوس في المنزل تعرفي عليهامعنا.

فوائد المعدنوس

- يساعد في تفتيح البشرة بشكل آمن ويعطيها النضارة واللمعان المطلوب.

- حماية البشرة من التلف والشوائب العالقة بالبشرة.

ينقي البشرة الحساسة من الشوائب والبكتيريا والأوساخ العالقة بها.

- مكافحة علامات الشيخوخة التي تصيب البشرة الدهنية مبكراً ويمنح البشرة نعومة عالية، ويحافظ على مظهرها الشبابي.

- إزالة البقع الداكنة والهالات السوداء ويساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ويقضي على الجلد الميت والأوساخ العالقة بالبشرة

مكونات صابون المعدنوس

حزمة من أوراق معدنوس

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة

ملعقة من العسل الأبيض

كوب ماء الورد

كوب من الصابون المغربي المبشورة

طريقة التحضير

أولاً: توضع المكونات جميعاً في محضر الطعام ماعدا مبشور الصابون

ثانياً: يوضع مبشور الصابون في قدر على النار مضافاً له الخليط السابق

ثالثاً: يترك الخليط على نار هادئة مع التحريك حتى تندمج وتصبح متجانسة

رابعاً: يرفع الخليط عن النار ويوضع في قالب السليكون حتى يبرد ويترك في الثلاجة

خامساً: تستعمل الصابونة مرتين يومياً ستحصلين على بشرة مشرقة.