خلطات للتخلص من جفاف اليدين بسبب المعقمات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 01:59 مساء

هل تبحثين عن خلطة تقشير اليدين للتخلّص من الجفاف الذي تعانين منه في الشتاء أو بسبب الاستخدام المستمرّ للمعقّمات بهدف الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»؟ وصلتِ إلى الموضوع المناسب، حيث سنعرض لكِ خلطات سهلة وبسيطة يمكن أن تعتمديها بنفسكِ منزلياً.

خلطة البطاطا
تسهم البطاطا في عملية تقشير الجلد والبشرة. وما تحتاجينه لتحضير الخلطة: حبّة بطاطا، ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة حليب.

طريقة التطبيق
- اسلقي البطاطا ثم اهرسيها حتى تصبح عجينة لينة وأضيفي العسل والحليب وزيت الزيتون، ثم اخلطي المكونات بشكل جيد، وبعدها يمكنكِ تطبيق الخليط على يديك لمدة 20 دقيقة. ثمّ اشطفي يديكِ بالماء العادي لتحصلي على بشرة ناعمة.

خلطة الليمون
- يخلّص الليمون البشرة من الشوائب ويقاوم الالتهابات، لذلك يعدّ من أبرز العوامل المساعدة لتقشير اليدين. ولتحضير خلطة تقشير اليدين هذه، تحتاجين إلى ملعقة ونصف الملعقة كبيرة من السكر مع بعض قطرات عصير الليمون.

طريقة التطبيق
- اخلطي قطرات من عصير الليمون مع السكر.
- ضعي الخليط على يديك، وافركيه بلطف وبحركة دائرية لمدة 2-3 دقائق، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق.
- اغسلي يديك بالماء الفاتر ثم طبّقي كريما مرطبا.

خلطة الخيار
- يعتبر الخيار من أبرز المكونات الصحية للعناية بالبشرة، كما يساعد على تقشير البشرة والجلد بشكل طبيعي. ولتحضير خليط الخيار، تحتاجين الى حبّة خيار، ملعقة كبيرة زيت زيتون وعصير الليمون.

طريقة التطبيق
- قشّري الخيار وقطعيه إلى قطع صغيرة، بعدها ضعيه في الخلاط وأضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون حتى يتحول المزيج إلى معجون ناعم.
- ضعي الخليط حين يجهز على اليدين لمدّة لا تتجاوز 15 دقيقة، ثم اغسليهما بالماء. وللحصول على نتائج مبهرة كرّري هذه العملية مرة واحدة كل أسبوع.

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