تناول العنب يحمي البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 11:10 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

كشف بحث جديد نُشر في مجلة «الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية»، أن تناول العنب يمكن أن يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وجاء في الدراسة التي أجريت بجامعة «ألاباما» بقيادة الباحث الرئيسي الدكتور كريغ إلميتس، أن المكونات الطبيعية الموجودة في العنب والمعروفة باسم البوليفينول مسؤولة عن انخفاض تلف الخلايا الذي قد ينجم عن الأشعة فوق البنفسجية، وفق موقع «24».

وحققت الدراسة في تأثير تناول ما يعادل 2.25 من العنب يوميًّا لمدة 14 يوما على البشرة، وتم قياس استجابة جلد الأشخاص الذين خضعوا للدراسة، للأشعة فوق البنفسجية قبل وبعد تناول العنب لمدة أسبوعين.

أظهر تحليل خزعات الجلد أن حمية العنب كانت مرتبطة بانخفاض تلف الحمض النووي، وموت أقل لخلايا الجلد، وانخفاض في علامات الالتهاب التي إذا تُركت دون وقاية، يمكن أن تؤدي إلى إضعاف وظيفة الجلد ويمكن أن تؤدي إلى سرطان الجلد.

وقال الدكتور إلميتس: «لقد رأينا تأثيرًا كبيرًا للعنب في الحماية من ضوء الشمس وتمكنّا من تحديد المسارات الجزيئية التي يحدث من خلالها

هذا التأثير، والذي يعمل على إصلاح تلف الحمض النووي وتقليل تنظيم المسارات المسببة للالتهابات».

وأضاف: «قد يعمل العنب واقيا شمسيا، ويوفر طبقة إضافية من الحماية بالإضافة إلى منتجات الوقاية الأخرى».

وتشير التقديرات إلى أن واحدا من كل خمسة أميركيين يصاب بسرطان الجلد بحلول سن السبعين، وترتبط معظم حالات سرطان الجلد بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقدر بنسبة 90% من حالات شيخوخة الجلد ناتجة عن أشعة الشمس، بحسب ما أوردت جريدة «تايمز أوف إنديا».

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