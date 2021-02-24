احمي بشرتك من التجاعيد في 7 خطوات

لا شكّ أن كلّ امرأة تحلم بأن تبقى بشرتها شابّة وخالية من التجاعيد، إلا أنه مع تقدّم العمر تبدأ علامات الشيخوخة، وتبرز عبر الخطوط الرفيعة والتجاعيد، فما أبرز طرق الوقاية من التجاعيد المبكرة تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أنوثة».

- اهتمي جيّداً بتنظيف بشرتك، وأزيلي مستحضرات التجميل بشكل كامل قبل الخلود للنوم، لأن هذا يتعب البشرة ويسبّب تلف خلاياها. ومن المهمّ جدا استعمال كريمات التقشير لكي تتخلصي من كلّ الخلايا الميتة على سطح البشرة.

- اشربي كميات وافرة من الماء، لأنه يساعد على ترطيب البشرة بعمق، كما يمنع من جفافها وظهور التجاعيد المبكرة عليها. لذلك، لا تنسي أن تشربي نحو ليترين من الماء يومياً.

- تنبّهي إلى أن يكون نظامكِ الغذائي غنيّاً بالعناصر المفيدة للبشرة كالفيتامينات أو المعادن، فلا تتردّدي بتناول الفواكه والخضار مع تجنّب الأكلات غير الصحيّة كالوجبات السريعة. وهذه من أبرز طرق الوقاية من التجاعيد المبكرة على البشرة.

- ابتعدي قدر الإمكان عن وضعيات النوم الخاطئة لأن هذا يسهم كثيراً في ظهور العلامات الدقيقة على بشرتك وتحوّلها إلى تجاعيد. مثلاً، النوم على أحد جانبي الجسم يتسبب في ظهور التجاعيد على الذقن، أما النوم على الوجه فيظهر تجاعيد على الجبين، لذلك الأفضل هو النوم على الظهر.

- لا تهملي أبداً ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تعزيز الحركة الدموية في الجسم والبشرة، وتزيل السموم في الجسم، كما تخفف من الضغوط النفسية التي تؤثر سلباً على جمال وشباب البشرة.

- تجنّبي التعرّض لأشعة الشمس دون حماية، واحرصي على تطبيق الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج من المنزل والتعرّض للأشعة التي تؤثّر بشكل سلبي على البشرة وتسبّب الشيخوخة.

- تجنّبي التدخين أو شرب الكحول، فالعناصر الموجودة في السجائر تؤدّي الى ظهور التجاعيد المبكرة، بالإضافة إلى ترهل البشرة سريعاً. أما شرب الكحول بكميات كبيرة فيسبب النتائج السلبية نفسها.