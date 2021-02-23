الموز والليمون للقضاء على الكلف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 02:59 مساء

الكلف هو تصبغ شديد للجلد يظهر على شكل بقع بنية أو داكنة على الجبهة أو الخدين أو الذقن أو حتى الرقبة.

و يحدث الكلف في كثير من الأحيان عند النساء أكثر من الرجال، وهذا لأن الزيادة في الهرمونات الأنثوية تسبب زيادة الميلانين.

لذلك نقدِّم لكِ طريقة منزلية طبيعية تخلصكِ من هذه المشكلة تمامًا، تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسكِ وذلك وفقًا لموقع «بشرتك دوت كوم».

المكونات وطريقة التطبيق
موزة ناضجة
ملعقتان كبيرتان من حليب الزبادي العادي.
3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون .
قومي بتقشير الموزة وهرسها جيدًا، ومن ثم أضيفي الزبادي واخلطيهم جيداً قبل إضافة عصير الليمون واخلطي المكونات جميعها جيدًا للحصول على خليط متجانس.
وزعي الخليط على الأماكن التي يتواجد فيها الكلف واتركيه لمدة 30 دقيقة ومن بعدها اشطفي الوجه بالماء الفاتر وعليكِ المواظبة على تطبيقها 3 مرات في الأسبوع، وسوف تلمسين نتائج مضمونة بعد أسبوعين من بدء الاستخدام.

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