استوحي إطلالتك من تصميمات شانيل لربيع 2021

في ظلّ جائحة كورونا، تحتاج الموضة لمواكبة متطّلبات النساء وتحتاج المرأة حاليا إلى ستايل جديد يكون أنيقاً لكن غير مبالغ به بسبب غياب المناسبات الكبيرة، وهذا ما رأيناه في أزياء شانيل كوتور ربيع 2021.

في ظل استمرار جائحة كورونا، ركّزت الدور العالمية للأزياء على تقديم عروض بسيطة وصغيرة، واستوحت دار شانيل عرضها من حفلات الزفاف الصغيرة.

وجاءت التصاميم تحاكي الأجيال المتنوّعة، منها الكلاسيكي والحيوي والريترو والشبابي. وعكست المجموعة الدفء العائلي الذي تنعم به الأسر في ظل التزام المنزل والاهتمام بأفراد العائلة من كبيرها حتى صغيرها.

شاهدي معنا بعض التصميمات واستوحي منها إطلالتك.