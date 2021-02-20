خلطة طبيعية لتقليل نمو شعر الجسم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 01:44 مساء

شعر الجسم الكثيف مشكلة تعاني منها العديد من السيدات ويلجأن إلى طرق مختلفة لإزالة شعر الجسم، حتى إنّه في بعض الحالات تضطر صاحبة هذه المشكلة إلى تكرار إزالة الشعر يوما بعد يوم، في حال لم تلجأ إلى إزالة الشعر نهائيا بالليزر.

نقدم إليك اليوم طريقة طبيعية لتقليل نمو الشعر وترطيب الجسم، تعرفي عليها معنا وفقا لموقع جمالك. 

وصفة النشا وماء الورد
المكوّنات:
ملعقة من النشا.
ملعقة من ماء الورد.
ملعقة من الليمون.

طريقة التحضير:
- امزجي المكوّنات لتحصلي على عجينة متماسكة ثم طبّقي هذا العجين على مناطق ظهور الشعر.
- اتركي العجينة حتى تجف، ثم افركي برفق، قبل غسلها كرري هذه الطريقة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج مرضية.

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