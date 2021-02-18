كم مرة يجب أن تغسلي شعرك في الأسبوع؟

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 11:54 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

نصحت خبيرة التجميل أليكسا سيرويك في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم غسل الشعر كل يوم، والأفضل غسله مرتين في الأسبوع فقط.

وقالت أليكسا إن غسل شعرك بالشامبو كل يوم قد يضر أكثر مما ينفع، وذلك لأن الشامبو يمكن أن يجرد فروة رأسك من جميع زيوتها الطبيعية وينتج عن ذلك شعر جاف وهش، وفق موقع «24».

وأوضحت: «عليك أن تبدئي في تدريب شعرك، فهذا مهم حقًا لنمو الشعر، حيث إن شعرك سيتكيف مع عدد مرات غسل أقل وينتج شحومًا أقل».

وأضافت: «عندما تبدئين في الاعتناء بالشعر بالشكل المناسب لن يصبح دهنيا، بل سيتكيف مع الوقت، أعدك بذلك».

ويدعم مصفف الشعر جوليان فاريل هذه النظرية حول ضرر الشامبو لفروة الرأس، ومن خلال تجربته الطويلة، اكتشف أن أولئك الذين لديهم فروة رأس دهنية فقط سيحتاجون إلى الغسل كل يوم.

ولكن بالنسبة لمعظم الناس، يقول جوليان إنه يمكن إزالة أي فائض من الدهون بعملية غسيل خالية من الشامبو، مما يعني أنه يتم تجريد فروة الرأس من الزيت الزائد فقط، بحسب جريدة «ميرور» االبريطانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طائرة الأهلي طرابلس تفوز على الجزيرة في نهائي كأس ليبيا
رياضة محلية
«العدل الأميركية» تتهم قراصنة كوريين شماليين بمحاولة سرقة 1,3 مليار دولار
اقتصاد
أهالي طبرق يحتفلون بالذكرى العاشرة لثورة فبراير
ليبيا
رغم اعتبارها مصدر قلق.. مجموعة الساحل الخمس «متفائلة» بحل دائم للأزمة الليبية
ليبيا
خطف عشرات التلاميذ في نيجيريا والرئيس يأمر بعملية إنقاذ
دولى
جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم ضد كورونا في البحرين
عربى
ترامب يعلن حربا مفتوحة على زعيم الجمهوريين
دولى
لهذا السبب يدلل باعة الأسواق العراقية زبونهم الأول
منوعات
إعصار مبابي يحطم برشلونة في معقله ويقرب سان جرمان من ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
هواتف الجيل الخامس خطر يهدد طائرات الركاب
علوم وتكنولوجيا
كريستيانو يقود يوفنتوس على أرض بلاده
رياضة عالمية
رونالدو يعود إلى البرتغال مع يوفنتوس الطامح للمجد الأوروبي
رياضة عالمية
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هواتف الجيل الخامس خطر يهدد طائرات الركاب