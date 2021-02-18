كم مرة يجب أن تغسلي شعرك في الأسبوع؟

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نصحت خبيرة التجميل أليكسا سيرويك في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم غسل الشعر كل يوم، والأفضل غسله مرتين في الأسبوع فقط.

وقالت أليكسا إن غسل شعرك بالشامبو كل يوم قد يضر أكثر مما ينفع، وذلك لأن الشامبو يمكن أن يجرد فروة رأسك من جميع زيوتها الطبيعية وينتج عن ذلك شعر جاف وهش، وفق موقع «24».

وأوضحت: «عليك أن تبدئي في تدريب شعرك، فهذا مهم حقًا لنمو الشعر، حيث إن شعرك سيتكيف مع عدد مرات غسل أقل وينتج شحومًا أقل».

وأضافت: «عندما تبدئين في الاعتناء بالشعر بالشكل المناسب لن يصبح دهنيا، بل سيتكيف مع الوقت، أعدك بذلك».

ويدعم مصفف الشعر جوليان فاريل هذه النظرية حول ضرر الشامبو لفروة الرأس، ومن خلال تجربته الطويلة، اكتشف أن أولئك الذين لديهم فروة رأس دهنية فقط سيحتاجون إلى الغسل كل يوم.

ولكن بالنسبة لمعظم الناس، يقول جوليان إنه يمكن إزالة أي فائض من الدهون بعملية غسيل خالية من الشامبو، مما يعني أنه يتم تجريد فروة الرأس من الزيت الزائد فقط، بحسب جريدة «ميرور» االبريطانية.