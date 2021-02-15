أخطاء بالمكياج تجعلك تبدين أكبر سنا

المكياج واحد من الأشياء الأساسية التي لا تغفل عنها أي فتاة قبل الخروج من المنزل. ولكن هل فكرتِ يومًا بأن هناك أخطاء مكياج يمكن أن تجعلكِ تبدين أكبر سنًّا؟ فبدلًا عن الحصول على إطلالة مشرقة وجذابة تقومين بإظهار عيوب الوجه والخطوط الرفيعة المنتشرة به مما يجعلك تبدين أكبر سنًّا مما أنتِ عليه بالفعل.

فإليك أشهر أخطاء المكياج التى تجعلكِ تبدين أكبر من عمركِ، تعرفي عليها معنا وتجنبيها وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

إغفال ترطيب البشرة قبل وضع المكياج

- استخدام بودرة الوجه أو الكونسيلر على بشرة جافة سيجعلها تبدو باهتة وتظهر الخطوط الرفيعة الموجودة بها، وأيضًا قد تتسبب فى سد المسام، لذا يفضل ترطيب الوجه بكريم خفيف قبل وضع أي مستحضر بمدة لا تقل عن ١٠ دقائق مع مراعاه توزيع الكريم جيدًا ليندمج مع البشرة. ترطيب البشرة قبل وضع مستحضرات التجميل يجعل مكياجك مشرقًا وجذابًا.



استخدام كمية كثيفة من الكونسيلر

- عندما يتم وضع كمية كبيرة من الكونسيلر أسفل العين من أجل إخفاء الهالات السوداء، فإنه يتكتل على البشرة ويستقر فى الثنيات والتجاعيد الموجودة حول العين فيبرزها بدرجة أكبر ويلفت النظر إليها.

لذا ننصحك دومًا بوضع مسحات خفيفة من الكونسيلر بالمناطق المرغوب إخفاء العيوب بها مع توزيعه جيدًا بإصبع اليد بحيث يندمج تمامًا مع البشرة.

عدم مزج كريم الأساس بالإسفنجة

- تمامًا مثل الكونسيلر، قد يتكتل كريم الأساس بين ثنيات الوجه ويظهر فى شكل خطوط فى حالة استخدامه بكثافة وعدم توزيعه جيدًا. لن تساعد يديكِ على توزيع كريم الأساس بشكل مثالي، لذا من الأفضل الاستعانة بالإسفنجة المبللة والضغط بها على البشرة لضمان توزيع الكريم والتخلص من الزوائد وإخفاء التجاعيد.

المبالغة فى استخدام الماسكرا

- وضع الماسكرا بكثافة على الرموش يمنح عينيك مظهرًا مصطنعًا، فضلًا عن الإضرار بصحة الرموش. لذا ينصح بأن تكتفي بوضع طبقة أو طبقتين فقط من الماسكرا، مع تجنب وضعها على الرموش السفلى، حيث إن ذلك يزيد من مظهر الهالات السوداء أسفل العين.

إهمال استخدام مزيل مكياج العيون

- التعود على تحديد العين أو رسمها بالآيلاينر وإهمال إزالة ذلك يوميًّا فى نهاية اليوم لا يقوم سوى بتشويه جفون عينيك وإصابتها بالهالات السوداء على المدى الطويل.

اختيار لون أحمر الشفاه الخاطئ

- ينصح دائمًا باختيار درجات أحمر الشفاه بدرجات فاتحة، فهي تمنحك مظهرًا مناسبًا لعمرك، وذلك على عكس الدرجات الداكنة لأنها تبرز الشفاه بشكل أنحف وبالتالي تجعلك كبيرة بالسن. أما إن كنتِ ترغبين في الحصول على شفاه ممتلئة قومي بتحديد الشفاه قبل تطبيق الروج.

تطبيق ظلال الجفون على العيون كلها

- احرصي على عدم وضع الظلال على منطقة الجفون بشكل كامل، فهذه الطريقة سوف تجعلك تبدين أكبر سنًّا! الطريقة الصحيحة تعتمد على وضع ظلال الجفون على الزوايا الخارجية للعيون.

رسم الحواجب بشكل مبالغ أو إهمالها

- يمكن أن تقعي في الخطأ الذي يجعلك تبدين أكبر من عمرك عندما تبالغين في رسم الحواجب أو حتى عدم ملء الفراغات بها. لهذا احرصي على الخروج من المنزل بحواجب رائعة دون فراغات.

إهمال تطبيق البرايمر

- إذا كانت لديك بعض الخطوط البسيطة وقمتِ بتطبيق الفاونديشن فورًا عليها سوف تظهر بشكل أوضح، لهذا يجب عليك تطبيق البرايمر الذي يضمن لكِ إخفاء أي خطوط بسيطة.

المبالغة في تطبيق أحمر الخدود

- بالتأكيد تلفت نظرك الفتيات اللاتي تقمن بتطبيق أحمر الخدود بشكل مبالغ الذي يمنحهن مظهرًا أكبر من عمرهن. لهذا اختاري درجة ناعمة تتوافق مع لون بشرتكِ، فمثلًا إن كنتِ بيضاء اختاري الوردي الفاتح وضعي القليل الذي يجعل أحمر الخدود أشبه بالطبيعي.