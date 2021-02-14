عصير الثوم للعناية بالشعر

للثوم فوائد جمالية كثيرة نقدم إليك اليوم أحدها، وهو العناية بجمال الشعر وحمايته من التساقط وعلاج الصلع، تعرفي على طريقة استخدامه في خطوات سهلة وبسيطة.

الوقاية من الصلع ومنع تساقط الشعر

- قد يسهم استخدام عصير الثوم في مقاومة بعض أنواع الصلع، مثل الثعلبة البقعية (Alopecia areata)، إذ يحتوي الثوم على مركبات طبيعية قد تساعد على:

الوقاية من الصلع ومنع تساقط الشعر.

تحفيز شعر الرأس ليعاود النمو مجددًا.تقوية وتحفيز بصيلات الشعر وتعزيز كثافة الشعر.

إذ أظهرت إحدى الدراسات أن تطبيق كريم يحتوي على خلاصة الثوم على فروة الرأس من قبل مجموعة من المرضى المصابين بالثعلبة البقعية بانتظام لمدة 3 أشهر قد ساعد على تحفيز نمو الشعر لدى هؤلاء المرضى.

مقاومة الشيب

- يحتوي الثوم على مواد من الممكن أن تسهم في مقاومة شيب شعر الرأس، مثل أنزيم الكاتاليز (Catalase) والذي يتواجد كذلك في البصل، لذا من الممكن لتطبيق مزيج يحتوي على عصير البصل والثوم أن يساعد الشعر المصاب بالشيب على استعادة لونه الطبيعي.

فوائد عصير الثوم للشعر الأخرى

- قد يكون للثوم ولعصير الثوم فوائد إضافية أخرى للشعر وكذلك لفروة الرأس، مثل:

- مساعدة الشعر على استعادة صحته وقوته بعد التعرض للتلف إثر استخدام مواد وأدوات تصفيف ضارة.

- علاج ومقاومة بعض مشكلات الفروة، مثل: الحكة، والجفاف.

- تقوية الشعر والتخفيف من حدة تكسر وتقصف الشعر.

زيادة قوة تدفق وضخ الدم في فروة الرأس، مما قد يساعد على تخليص الفروة من السموم وتغذية الشعر من الجذور.

طرق استخدام الثوم وعصير الثوم للشعر

- لكي تتمكن من تحصيل فوائد الثوم وعصير الثوم للشعر، قم بتطبيق الوصفة التي تلائم حالتك من هذه الوصفات:

وصفة الثوم لتعزيز نمو الشعر ولمقاومة القشرة

- لتحفيز نمو وإنبات الشعر باستخدام الثوم وعصير الثوم وللتخلص من القشرة في الوقت ذاته، طبق ما يأتي:

- استعد لتطبيق الوصفة من خلال تجهيز المكونات الآتية: قطعة صغيرة من جذور الزنجبيل الطازجة، و6 فصوص من الثوم، ونصف كوب من زيت جوز الهند.

قم بطحن الزنجبيل مع الثوم مستخدمًا الخلاط الكهربائي الخاص بك.

- ضع زيت جوز الهند في مقلاة على النار وأضف معجون الزنجبيل والثوم إليه.

- أطفئ النار عندما يبدأ لون المعجون بالتحول للون بني، وقم بتصفية الزيت من بقايا المعجون بعد أن يبرد.

استخدم الزيت الذي حصلت عليه لكي تقوم بعمل تدليك لفروة الرأس، واستمر بالتدليك لفترة لا تقل عن ربع ساعة.

قم بتغطية شعرك بقبعة الاستحمام واترك الماسك على الشعر لفترة إضافية.

نظف شعرك وفروة رأسك بلطف باستخدام الماء والشامبو.

وصفة الثوم لمقاومة الشيب والصلع

- تستطيع استعمال الثوم لمقاومة الشيب ولاستعادة لون شعرك الطبيعي أو حتى لمقاومة الصلع، من خلال الطريقة الآتية:

حضر هذه المكونات: ربع كأس من زيت جوز الهند، ورأس بصل مقطع، وبضعة فصوص من الثوم الطازج.

قم بغلي المكونات سوية على نار هادئة لفترة زمنية قصيرة.

اترك المزيج جانبًا، وعندما تنخفض درجة حرارته قم بتصفيته من بقايا البصل والثوم.



قم بعمل مساج لفروة رأسك باستخدام المزيج المتكون، ثم قم بلف منشفة مبللة ودافئة على الشعر.

اغسل شعرك مستخدمًا الشامبو المعتاد والماء بعد مرور بضع ساعات، وكرر هذه الطريقة بانتظام.