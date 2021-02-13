أدخلي البزار في روتين العناية بجمالك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 01:58 مساء

البزار أحد التوابل الرائعة للصحة والجمال، لأنه يحتوي على مركب طبيعي يسمى «الكركمين» له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتساعد على تجدد الخلايا وتفتيح البشرة.

ويساعد أيضًا على شد البشرة وعلاج الحبوب، من ثم هو مسحوق سحري في كل ما يخص البشرة، ولكن كيف تدمجينه في روتين العناية بالبشرة؟
من أفضل وصفات البزار هو تحضيره على شكل جل ينظف ويرطب البشرة، ويساعد في الوقت نفسه على علاج حب الشباب وتفتيح البقع الداكنة. تعرفي معنا على طريقة تحضير جل الكركم وأعديه للعناية ببشرتك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبق
3 ملاعق كبيرة جل الصبار
نصف ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة زيت الجوجوبا
7-8 قطرات من زيت النعناع
- ضعي جل الصبار في وعاء الخلط، ثم يضاف الكركم وزيت الجوجوبا وزيت النعناع، بالكميات المذكورة أعلاه.
استخدمي هذا الجل مرتين يوميًا حتى تلاحظي الفرق.

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