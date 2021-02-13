أدخلي البزار في روتين العناية بجمالك

البزار أحد التوابل الرائعة للصحة والجمال، لأنه يحتوي على مركب طبيعي يسمى «الكركمين» له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتساعد على تجدد الخلايا وتفتيح البشرة.

ويساعد أيضًا على شد البشرة وعلاج الحبوب، من ثم هو مسحوق سحري في كل ما يخص البشرة، ولكن كيف تدمجينه في روتين العناية بالبشرة؟

من أفضل وصفات البزار هو تحضيره على شكل جل ينظف ويرطب البشرة، ويساعد في الوقت نفسه على علاج حب الشباب وتفتيح البقع الداكنة. تعرفي معنا على طريقة تحضير جل الكركم وأعديه للعناية ببشرتك وفقا لموقع «جمالك».