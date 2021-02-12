أدخلي البطاطا في روتين العناية ببشرتك اليومي

هل سبق وسمعتِ عن فوائد ماء البطاطا على الوجه للعناية ببشرتكِ؟

تعد البطاطا غنية بالعديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات والنحاس، والماغنسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور، والكولين وغيرها، واليوم نوضح لك كيفية إدخالها في روتينك اليومي للعناية ببشرتك، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «أنوثة».

تخفّف من علامات الشيخوخة:

- ماء البطاطا للوجه هو بمثابة المنقذ للتخفيف من علامات الشيخوخة لأنه يخفي التجاعيد والخطوط الدقيقة عن طريق إصلاح وتجديد الجلد.

يقلّل ظهور البثور والحبوب:

- يحمي البشرة من الميكروبات والجراثيم، ويزيل تراكمات الأوساخ والزّيوت.

يخفي الهالات السوداء:

- هل تعانين من هالات سوداء وبقع في الوجه؟ ماء البطاطا هو الحل يساعد على التخلّص من الانتفاخات والهالات السوداء.

جفاف الجلد:

- يساعد ماء البطاطا على ترطيب البشرة بالعمق والحدّ من جفافها.

حروق الشمس:

- ماء البطاطا يفعل العجائب لتهدئة الجلد الذي أحرقته الشمس، مجرد وضعه على المناطق المصابة، وسوف تحصلين على مهدئ وإحساس تبريد جيّد.

لعلاج انتفاخ العيون:

- يخفّف ماء البطاطا من انتفاخ العيون وتورّمها، الذي ينتج عن السهر والإجهاد البدني.

وذلك عن طريق مزج الماء مع عصير الخيار بنسب متساوية، وترك المزيج على الوجه لمدة لا تقلّ عن ربع ساعة.