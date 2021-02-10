تخلصي من الرؤوس السوداء بهذه المكونات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 01:31 مساء

هل تبحثين عن ماسك لإزالة الرؤوس السوداء عن أنفكِ فتتخلّصين من هذه المشكلة المزعجة لكِ، نعرض لكِ أربعة أنواع أقنعة من مكونات طبيعية يمكن أن تعتمدي عليها للتخلص من هذه المشكلة.

الجيلاتين والحليب
- اخلطي ملعقة كبيرة من الجيلاتين مع ملعقة كبيرة من الحليب حتى تذوب بشكل تامّ، ثمّ ضعي الخليط على أنفكِ لمدة عشر دقائق بعدها قومي بتقشيره.

بياض البيض وعصير الليمون
- اخلطي بياض بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم ضعيها على النقاط التي يوجد فيها الرؤوس السوداء على وجهك. اتركي الماسك لمدة خمس دقائق حتى يجفّ، بعدها اغسليه بالماء الفاتر. هذا الماسك سيساعد على انكماش المسام ومنح البشرة النعومة التي تظهرها مشرقة.

العسل والحليب
- أسهل ماسك لإزالة الرؤوس السوداء هو ماسك العسل والحليب ونتائجه مدهشة. لذلك، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل والحليب وضعيها على الرؤوس السوداء لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم قشّريه ببطء. فالحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعدّ مقشرا طبيعيا معتدلا، يزيل خلايا الجلد الميت بلطافة. أما العسل فيمنح إشراقة للبشرة.

عصير البرتقال والجيلاتين
- تحتاجين إلى ربع كوب من عصير الليمون الطازج مع ملعقة كبيرة من الجيلاتين، واخلطيهما مع بعضهما. طبّقي الخليط على أنفك أو أي منطقة أخرى في الوجه فيها رؤوس سوداء، لنحو 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ. فمميّزات عصير البرتقال أنه يقشّر البشرة بلطف.

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