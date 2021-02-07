الطريقة الصحيحة لإزالة مكياج العين وحمايتها من التجاعيد

نقدم إليكِ الطريقة الصحيحة لإزالة مكياج العين لتفادي حدوث التجاعيد أو الترهلات حول العين، تعرفي عليها معنا وطبقيها بنفسكِ، وفقًا لموقع «جمالك».

- الخطوة الأولى التي يجب عليكِ التركيز عليها هي الاختيار الصحيح والدقيق لمزيل المكياج الملائم لنوع بشرتك. فاختيار المستحضرات الصحيحة وذات الجودة العالية تساعدك على تفادي الكثير من المشاكل التي تصيب البشرة. كما تضمن لك إزالة كاملة وعميقة للمكياج في محيط العينين.



- كما أن استعمال القطن يلعب دورًا مهمًّا على صعيد إزالة مكياج العيون بالطريقة الصحيحة. وعليك أن تختاري كرات القطن المصممة خصيصًا لإزالة المكياج لأنها أكثر عملية من قطع القطن التقليدية التي يمكن أن تلتصق بالرموش.



- عند التخلص من المكياج، احرصي على الإبقاء على مزيل المكياج لبضع دقائق على العينين. بهذه الطريقة تساهمين في امتصاص البشرة له، ما يساعد على إزالة المكياج بعمق. ولكن احرصي على عدم إطالة فترة إبقاء مزيل المكياج على العينين، إذ يمكن أن يؤدي إلى تهيّج الجلد.



- ومن المهم عند إزالة مكياج العيون أن تبتعدي عن فركهما بقوة، والاكتفاء بتمرير القطن عليهما بشكل ملطّف لمنع تسرّب المكياج إلى داخلهما. وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى احمرار العينين والإضرار بهما على المدى البعيد.



- احرصي على غسل الوجه جيدًا بعد إزالة مكياج العيون واستخدمي الغسول الملائم لنوع بشرتك لتوفير النضارة والنظافة المعمقة لها.



- واحرصي في الخطوة الأخيرة على تطبيق الكريم المرطب للعينين، فهو يساعد على الحفاظ على ترطيب محيطهما وحمايتهما من الجفاف.