غياب الكبار عن أسبوع الموضة في نيويورك

عارضة أزياء تشارك في عرض للمصمم توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك في فبراير 2019 (أ ف ب)

في وقت لم يعلن فيه آخرون عن أي خطط، اختار بعض المصممين إقامة عروض خارج فترة أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر أربعة أيام من 14 إلى 17 فبراير.

وبين كبار المصممين، وحده توم فورد سيكون حاضرا وسيختتم موسم العروض مساء 17 فبراير، وفق الجدول الزمني الذي نشرته الخميس نقابة الموضة الأميركية برئاسة المصمم المتحدر من ولاية تكساس، وفق «فرانس برس».

وخلافا لأسبوع الموضة في باريس الذي حظر تنظيم عروض مفتوحة للجمهور، بإمكان نيويورك إقامة عروض ولو أن نقابة الموضة الأميركية نصحت باعتماد نسخة إلكترونية لهذا الحدث السنوي.

وبالتالي، ستعرض كل المجموعات الجديدة تقريبا عبر الإنترنت حصرا، من خلال منصّة «رانواي360» التي أطلقتها النقابة الفصل الماضي.

غير أن بعض المصممين فضلوا إقامة عروضهم حضوريا مع حصر عدد المشاهدين، ومن بينهم جيسون وو في 14 فبراير، وريبيكا مينكوف في 16 من الشهر.

وأصدرت نقابة الموضة الأميركية لهذا الموسم «روزنامة للمجموعات الأميركية الجديدة» تشمل جميع المصممين العاملين في الولايات المتحدة، حتى الذين اختاروا عرض مجموعاتهم بعد 17 فبراير، بما في ذلك خارج الولايات المتحدة.

وخارج الأيام الأربعة للحدث، يمكن ترقب مجموعة كارولينا هيريرا في 22 فبراير، وكوتش في 23، وأوسكار دي لا رينتا في 2 مارس.

غير أن بعض أشهر الأسماء لا تزال حتى الآن غائبة عن البرنامج، مثل رالف لورن ومايكل كورس ومارك جيكوبس وتومي هيلفيغر وبير موس وتوري بورتش، الذين كانت عروضهم تشكل محطات محورية في أسبوع الأزياء هذا.

وأفادت متحدثة باسم مايكل كورس ردا على اتصال من وكالة «فرانس برس» أن الدار لم تحدد بعد «كيفية عرض مجموعة الخريف».