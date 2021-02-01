شركة تنتج قفازي بيرني ساندرز

بيرني ساندرز في مراسم تنصيب جو بايدن في واشنطن في 20 يناير 2021 (أ ف ب)

ذاعت شهرة معلمة، من ولاية فيرمونت الأميركية، لتصميمها قفّازَين صوفيين وضعهما السيناتور بيرني ساندرز، خلال مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا.

وأخيرا، أعلنت أنها وجدت شركة تتولى تصنيع كميات من هذين القفازين، لتلبية الطلب الكبير الذي أحدثه الانتشار الواسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي لصورة ساندرز وهو يقي يديه من البرد بهما، حسب «فرانس برس».

وجلس ساندرز على كرسي قابل للطي وذراعاه مثنيتان، فيما يضع قفازين محبوكين من الصوف ويرتدي معطفا أخضر لدرء البرد، مشاهدا منافسه السابق يصبح رئيسا.

وكتبت جينيفر إليس على حسابها عبر «تويتر» السبت «لدي أخبار سارة! سأتعاون مع تيدي بير في فيرمونت لإنتاج قفازات بيرني للجميع !!»، مضيفة أن قسماً من الأرباح سيخصص للأعمال الخيرية.

وأضافت «كنت واثقة بأن ثمة طريقة للتمكن من تأمين القفازين لكم، ووجدتها!».

حياة هادئة

قبل أن تشتهر إليس بفضل الصورة التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم، كانت المعلمة البالغة 42 عاماً تعيش «حياة هادئة» في بلدتها الصغيرة إسيكس جنكشن في ولاية فيرمونت.

ولأنها من محبي السيناتور الاشتراكي، ومن المقتنعين بضرورة الحفاظ على البيئة، أرسلت له قفازين مصنوعين من الصوف المعاد تدويره، ومبطنين بقماش قطبي مصنوع من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها أيضاً، بعد هزيمته أمام هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات 2016 الرئاسية. وعرفت بالتواتر أنه أحب القفازين، من دون مزيد من المعلومات.

وفي العام المنصرم، عندما حاول «بيرني» مجدداً خوض الانتخابات الرئاسية، علمت أنه أعار القفازات إلى أحد الأشخاص. وقالت: «تأثرت لدرجة أنني أرسلت له عشرة أزواج قفازات إضافية».

منذ 20 يناير، لا يتوقف هاتف المعلمة عن الرنين، ويكاد صندوق بريدها الإلكتروني ينفجر لكثرة الرسائل.

وقالت إليس في مقطع فيديو شركة «تيدي بير» الإلكتروني «كان العديد منكم يتطلع إلى شراء زوج من هذه القفازات الرائعة. لسوء الحظ ، لم أعد أصنعها بعد الآن. لكني أريد أن أضمن حصولكم عليها».

وقالت جينيفر إليس لوكالة فرانس برس إنها تلقت نحو 13 ألف رسالة بريد إلكتروني من أشخاص يرغبون في شراء هذه القفازات، «وليس مجرد زوج واحد، بل يريدون الكثير».