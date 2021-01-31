5 خطوات لحماية شعرك من التقصف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 01:15 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم إليك أهم النصائح وأبسط الطرق التي يمكنك اتباعها لتوفير الحماية لشعرك والحفاظ على صحّته وحيويته، تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أنوثة».

اختيار الشامبو المناسب وغسل الشعر:
- من العوامل الأساسية التي تؤثر في الشعر هو الشامبو. فاستعمال الشامبو الغني بالمواد الكيميائية او الكبريت أو الزيوت الزائدة، يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالشعر والتسبب بتقصّفه. ولتوفير المزيد من الحماية، لا ينصح بغسل الشعر يوميا فهذه الخطوة تؤدي إلى فقدانه الزيوت الطبيعية.
يفضّل غسل الشعر ثلاث مرّات في الأسبوع كحد أقصى.

ترطيب الشعر:
- كما أن ترطيب البشرة يحميها من الجفاف والتشقق والتأثر بالعوامل الخارجية، كذلك ترطيب الشعر يحميه من التقصف والأضرار الناتجة عن العوامل المختلفة. لذا احرصي على تطبيق الكريمات والأقنعة المرطبة للشعر، واحميه من الهواء والشمس عبر ارتداء القبعات أو أغطية الرأس.

تقليل تمشيط الشعر:
- في غالب الأحيان يعتبر تمشيط الشعر مضرا بالخصلات والبصيلات، فهي يؤدي إلى الإضرار بها والتسبب بتقصفه. لذا عند تمشيط الشعر، احرصي على تجنّب الشد أو استعمال القوة، فقد تضعف الخصلات وتؤدي إلى تقصف الأطراف.

التقليل من استعمال أدوات تسريح الشعر:
- ليس تمشيط الشعر وحده الذي يؤدي إلى تقصفه، إنما أيضا الإفراط في استخدام أدوات تسريح الشعر الحرارية. فالحرارة التي تصدرها هذه الأدوات تؤذي الخصلات، وتفقد الشعر تموجاته الطبيعية وتسبب بحرقه، ما يضعف أطرافه ويتسبب بتقصفها.

تجنّب الصبغات والموس:
- إن كنت تلجئين إلى الإفراط في تغيير لون شعرك، لا بد إذا من إعادة النظر بهذه العادة. فالصبغة تفقد الشعر حيويته ونضارته، وتضعف بصيلاته وخصلاته، ما يزيد من فرصة تقصفه. كما أن استعمال الموس أو الجل لتسريح الشعر يمنع الخصلات من التنفس بطريقة صحية ويتسبب بإضعافها.

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