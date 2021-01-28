تخلصي من قشرة الشعر بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 01:50 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت مجلة «Instyle» أن مستحضرات التقشير (Hair Peelings) تعد سر صحة وجمال الشعر؛ حيث إنها تعمل على تخليص الشعر وفروة الرأس من القشور والزيت ورواسب مستحضرات العناية والتصفيف.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه بفضل هذا التنظيف العميق تتنفس فروة الرأس بصورة أفضل ويتم تغذية جذور الشعر بصورة جيدة، ومن ثم لا يتعرض الشعر للتقصف، بل ينمو على نحو أسرع وأفضل ويصير أكثر قوة وكثافة، وفق موقع «24».

ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينبغي استعمال مستحضر التقشير بمعدل مرة كل أسبوع، حيث يتم تدليك فروة الرأس به وتوزيعه في بقية الشعر، ثم شطفه جيدًا وغسله باستخدام الشامبو والبلسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إدارة بايدن تعلن عن تغيير في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط
دولى
«فيسبوك» يتوقف عن توصية مستخدميه بالانضمام إلى مجموعات سياسية
دولى
حصيلة وفيات يومية قياسية في العالم.. وكورونا المتحور يواصل تفشيه
دولى
بكاء وانهيار.. الدنمارك تحطم حلم المنتخب المصري الغائب منذ 20 عاما في مونديال ...
رياضة عالمية
إدارة بايدن تعلق بيع أسلحة للسعودية ومقاتلات «إف-35» للإمارات
دولى
البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي «واضح ومعمق» حول منشأ «كوفيد-19»
دولى
كندا: سكان بالعاصمة يسعون لتغيير اسم «ترامب» الذي يحمله شارعهم
دولى
بوقادوم يؤكد للسراج استعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا تعلن فرض غرامة على منصات التواصل الاجتماعي لتحريضها قاصرين على التظاهر
دولى
بوتين يندد بمجموعات الإنترنت العملاقة ويتهمها بأنها أصبحت «منافسة للدول»
دولى
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
أبراموفيتش المتسرع و300 مليون دولار ملفات تنتظر توخل المشاكس في تشيلسي
رياضة عالمية
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا في 2021؟