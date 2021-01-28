تخلصي من قشرة الشعر بهذه الطريقة

(أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت مجلة «Instyle» أن مستحضرات التقشير (Hair Peelings) تعد سر صحة وجمال الشعر؛ حيث إنها تعمل على تخليص الشعر وفروة الرأس من القشور والزيت ورواسب مستحضرات العناية والتصفيف.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه بفضل هذا التنظيف العميق تتنفس فروة الرأس بصورة أفضل ويتم تغذية جذور الشعر بصورة جيدة، ومن ثم لا يتعرض الشعر للتقصف، بل ينمو على نحو أسرع وأفضل ويصير أكثر قوة وكثافة، وفق موقع «24».

ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينبغي استعمال مستحضر التقشير بمعدل مرة كل أسبوع، حيث يتم تدليك فروة الرأس به وتوزيعه في بقية الشعر، ثم شطفه جيدًا وغسله باستخدام الشامبو والبلسم.