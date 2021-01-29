نصائح سريعة للوقاية من تجاعيد الرقبة

بعض العادات التي تقومين بها يوميا قد تؤدي إلى شيخوخة بشرة الرقبة، خصوصا أنّها من بين المناطق الحساسة في الجسم التي تظهر عليها التجاعيد بشكل واضح.
لذلك للوقاية من تجاعيد الرقبة والمحافظة على شبابها، عليكِ أن تتقيّدي ببعض النصائح التي توصلكِ إلى هدفكِ، حسب «جمالك».
وهذه النصائح كالتالي:
1- إزالة رواسب المكياج عن البشرة.
2- صنفرة البشرة.
3- تطبيق واقي شمس.
4- اللجوء إلى كريمات.
5- تدليك البشرة بالزيوت.
6- اللجوء إلى بعض التمارين.
7- النوم على الظهر.
8- التوقف عن نثر العطور مباشرة على الرقبة.
9- تجنّب انحناء العنق باستمرار.
10- اتّباع نظام غذائي صحي.
11- شرب الكثير من المياه.