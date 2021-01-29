نصائح سريعة للوقاية من تجاعيد الرقبة

بعض العادات التي تقومين بها يوميا قد تؤدي إلى شيخوخة بشرة الرقبة، خصوصا أنّها من بين المناطق الحساسة في الجسم التي تظهر عليها التجاعيد بشكل واضح.

لذلك للوقاية من تجاعيد الرقبة والمحافظة على شبابها، عليكِ أن تتقيّدي ببعض النصائح التي توصلكِ إلى هدفكِ، حسب «جمالك».