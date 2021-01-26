طريقة طبيعية لتكثيف الحاجبين

نقدم إليكِ قناعًا طبيعيًّا يعمل على تكثيف الحاجبين تعرفي على مكوناته معنا واحرصي على تطبيقه للحصول على إطلالة نضرة دومًا، وذلك وفقًا لموقع «سيدتي».

المكونات

زيت جوز الهند، يتميز هذا الزيت بغناه بالبروتينات المختلفة، وكذلك العناصر الغذائية مثل فيتامين E والحديد، لذا فهو يعزز نمو الحاجبين، ويجعلهما أكثر قتامة.