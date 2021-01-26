طريقة طبيعية لتكثيف الحاجبين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 01:40 مساء

نقدم إليكِ قناعًا طبيعيًّا يعمل على تكثيف الحاجبين تعرفي على مكوناته معنا واحرصي على تطبيقه للحصول على إطلالة نضرة دومًا، وذلك وفقًا لموقع «سيدتي».

المكونات
زيت جوز الهند، يتميز هذا الزيت بغناه بالبروتينات المختلفة، وكذلك العناصر الغذائية مثل فيتامين E والحديد، لذا فهو يعزز نمو الحاجبين، ويجعلهما أكثر قتامة.

طريقة التطبيق
- وضع بضع قطرات من زيت جوز الهند الدافئ، على أطراف أصابعكِ، وتطبيقه على حاجبيك، تدليك بلطف لبضع دقائق لتعزيز الدورة الدموية ، يترك لمدة ليلة وفي صباح اليوم التالي، يشطَف بالماء الدافئ .
- القيام بذلك يوميًّا لمدة من شهر إلى شهرين وستلاحظين الفرق من أول أسبوع.

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