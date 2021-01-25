ودعي خطوط البشرة الرفيعة بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 01:57 مساء

تعاني البشرة من الجفاف مع انخفاض درجات الحرارة وقلة شرب المياه، لذلك عليك الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكون الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

وهنا نقدم لك طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق، وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
- اخلطى كميات متساوية من العسل وعصير الليمون وامزجيهما معًا ودلكي بهما البشرة ثم اغسليها مرتين يوميا، وبذلك سوف تحافظين على نضارة بشرتك دوما وتمنعين تكون التجاعيد والخطوط الرفيعة.

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