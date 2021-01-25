ودعي خطوط البشرة الرفيعة بهذه الطريقة

تعاني البشرة من الجفاف مع انخفاض درجات الحرارة وقلة شرب المياه، لذلك عليك الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكون الخطوط الرفيعة والتجاعيد.