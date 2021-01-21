طريقة لمحاربة تجاعيد اليدين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 12:52 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت مجلة «Instyle» أن التجاعيد سرعان ما تظهر على اليدين؛ نظرًا لأن بشرة اليدين رقيقة وحساسة للغاية، فضلًا عن أنها أكثر عُرضة لعوامل الإجهاد مثل أشعة الشمس وغسل الصحون وما شابه.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن محاربة التجاعيد من خلال العناية الجيدة باليدين، وذلك بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة مضادة للشيخوخة مثل فيتامين E، الذي يعمل على تجديد البشرة وترطيبها، وفق موقع «24».

وباعتباره مضادًا للأكسدة يحارب فيتامين E ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تُعجّل بالشيخوخة وظهور التجاعيد.

كما تساعد خلاصة الطحالب الدقيقة على تجدد البشرة، في حين يعمل زيت الجوجوبا على تحسين مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

ومن المهم أيضًا أن يوفر مستحضر العناية حماية فعالة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي تعجل أيضًا بظهور التجاعيد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتسلم الحقيبة النووية وسط إجراءات استثنائية للمرة الأولى في تاريخ أميركا
دولى
رئيس باكستان يدعو إلى خطوات لتحسين العلاقات التجارية مع ليبيا
ليبيا
بايدن يصدر أوامر تنفيذية من بينها رفع حظر السفر عن عدد من الدول ذات الأغلبية ...
دولى
بايدن يتعهد بهزم نظرية «تفوق العرق الأبيض» و«الإرهاب الداخلي» في أول خطاب له ...
دولى
مجلة «فوغ» تصدر نسخة جديدة من عددها حول كامالا هاريس بعد تعرضها لانتقادات
دولى
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
المؤرخ ستورا يقترح على ماكرون تشكيل لجنة «ذاكرة وحقيقة» في إطار المصالحة ...
دولى
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل ...
ليبيا
«المركزي»: مؤسسة النفط مستمرة في حجب إيراداتها
ليبيا
الإليزيه: فرنسا تستبعد تقديم «اعتذارات» عن حرب الجزائر لكنها تنوي القيام «بخطوات...
دولى
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفات صحية مفيدة بالزنجبيل