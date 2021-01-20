جيجي حديد تعيد تسريحة قديمة إلى الأضواء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 01:38 مساء
جيجي حديد (الإنترنت)

تبقى العودة إلى الماضي أمرا لا مفرّ منه، ودائما ما تحاول العلامات والدور الشهيرة تكييف أشهر الصيحات الماضية مع تغيّرات الحاضر لتواكب احتياجات المرأة العصرية.

وحتّى النجمات أحيانا يذكّرننا بأساليب من الماضي، وهذا تماما ما قامت به جيجي حديد أخبرا، حسب «هيا أون لاين».

فمنذ أيام قليلة، وبعد أن أمضت حديد أشهر حملها بعيدا عن الأضواء، عادت عارضة الأزياء العالمية مع ابنتها إلى نيويورك وشوهدت تتنزّه معها. وما لفت الأنظار إلى إطلالتها، تسريحة الشعر التي اعتمدتها والتي ذكّرتنا بطفولتنا مباشرةً. فقد أطلّت جيجي بتسريحة الضفائر لا بل الضفيرتين اللتين تنسدل كل منهما من جانب.

ومن منّا لم تعتمد هذه التسريحة في صغرها، فهل سنرى النساء يخترن تسريحة الضفيرتين العريضتين في العام 2021 في إطلالاتهنّ اليومية؟  

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