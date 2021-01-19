سيروم اللبن والجزر للشعر الجاف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 01:08 مساء
الشعر الجاف مشكلة تؤرق حواء (الإنترنت)

معظم النساء يعانين مشاكل الشعر المختلفة، ومن بينها جفاف الشعر.

إليك طريقة تحضير سيروم للشعر في المنزل، يساعد على علاج الشعر الجاف، حسب «جمالك».

سيروم للشعر الجاف من اللبن والجزر
فوائد اللبن والجزر للشعر: يغذّي اللبن بصيلات الشعر بالفيتامينات الضرورية لتغذية الشعر، ويحتوي على خصائص الترطيب المهمة للشعر. كما أن الجزر يعمل على تحفيز نمو الشعر، ويزيد من قوته وكثافته.

الطريقة
قومي بغلي 1/2 كوب من اللبن الكامل الدسم في وعاء صغير.
ضعي مبروش ثمرة واحدة من الجزر في الخلاط الكهربائي حتى تصبح مثل المعجون.
أضيفي الجزر على اللبن الدافئ.
ضعي الخلطة على الشعر لمدة 1/2 ساعة ثم اغسلي الشعر.
قومي بتكرار تطبيق هذا السيروم مرة في الأسبوع.

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