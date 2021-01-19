سيروم اللبن والجزر للشعر الجاف

الشعر الجاف مشكلة تؤرق حواء (الإنترنت)

معظم النساء يعانين مشاكل الشعر المختلفة، ومن بينها جفاف الشعر.

إليك طريقة تحضير سيروم للشعر في المنزل، يساعد على علاج الشعر الجاف، حسب «جمالك».

سيروم للشعر الجاف من اللبن والجزر

فوائد اللبن والجزر للشعر: يغذّي اللبن بصيلات الشعر بالفيتامينات الضرورية لتغذية الشعر، ويحتوي على خصائص الترطيب المهمة للشعر. كما أن الجزر يعمل على تحفيز نمو الشعر، ويزيد من قوته وكثافته.