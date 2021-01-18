أفضل زيت شعر للأطفال الرضع

تبحث الأمهات دائمًا عن أفضل زيت شعر للأطفال الرضع، وفي الحقيقة دائمًا ما تكون الإجابة محيرة.

لذا قررنا اليوم أن نشارككِ بقائمة تضم أفضل أنواع زيت شعر للأطفال الرضع يمكنكِ استخدامها، وكذلك المكونات التي يجب أن تبحثي عنها، حسب «فستاني».

زيت الخروع: معروف بفاعليته الكبيرة في الحفاظ على نمو الشعر بطريقة طبيعية. كما أنه يمنع التهابات فروة الرأس عند الأطفال، ويحتوي على عديد العناصر المهمة لفروة الشعر مثل فيتامين «E» والأوميغا. أما عن استخدامه فكل ما عليكِ فعله هو مزج كمية من زيت الخروع مع أخرى متساوية من زيت الزيتون، ويوضع على شعر الطفل لمدة ٤٠ دقيقة ثم يغسل بالماء بعد ذلك.

زيت جوز الهند: معروف بقدرته على الحفاظ على نضارة الشعر وحيويته، حيث يحتوي زيت جوز الهند النقي على عديد النشويات والفيتامينات الضرورية لبناء الشعر ومنع تساقطه. وعن طريقة استخدامه، فيمكنكِ إضافة القليل من زيت جوز الهند لأي شامبو خاص بطفلك.

زيت الزيتون: يحتوي على عديد العناصر الطبيعية المهمة والمؤثرة في نمو الشعر، كما يحسِّن الدورة الدموية لبصيلات الشعر وبالتالي يساعد على نمو الشعر. وعن طريقة استخدامه، فيمكنكِ تدفئة قليل من زيت الزيتون مع زيت الخروع وتدلك فروة الرأس للطفل يوميًّا

زيت الأفوكادو: من أفضل الزيوت للعناية بشعر الأطفال والكبار لما يحتويه من عناصر طبيعية مهمة في نمو الشعر والحفاظ عليه من التقصف والتساقط، حيث يحتوي على فيتامينات مهمة مثل «A»، «B»، «D»، «E»، وعديد الأحماض الأمينية الضرورية لبناء الشعر والمحافظة عليه. وعن طريقة استخدامه، يتم تدليك فروة رأس الطفل بقليل من زيت الأفوكادو يوميًّا وبصفة مستمرة.