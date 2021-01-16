7 أخطاء عند الفطور تدمر البشرة

ما تتناولينه على الفطور قد يدمّر البشرة (الإنترنت)

حتى ولو حصلتِ على وجبة فطور يوميا فقد تفقد بشرتكِ نضارتها، تصبح جافة ومتعبة.

وذلك لأنّكِ ببساطة ربما تقترفين بعض الأخطاء عند تناول وجبة الفطور وتختارين المأكولات غير الصائبة التي قد تدمّر الكولاجين وبالتالي تسرّع من شيخوخة البشرة، هذا إلى جانب تخليصها من الرطوبة التي تحتاجها، حسب «جمالك».

وهناك أخطاء أنت ربما ترتكبينها عند تناول وجبة الفطور، فتدمّر البشرة.

تشربين أوّلا القهوة على الفطور

شرب القهوة أولى ساعات الصباح هي خطوة خاطئة، لأنها تسهم في زيادة جفاف البشرة. من هنا، استبدلي قهوتكِ الصباحية بكوب من الماء، لأنه كفيل بأن يزوّدكِ بالطاقة التي تحتاجين إليها، هذا إلى جانب توفير الترطيب اللازم لخلايا البشرة.

لا تشربين كوبا من المياه قبل الفطور

من الضروري جدا أن تشربي كوبا من المياه على معدة فارغة في الصباح أي قبل تناول وجبة الفطور، الأمر الذي يساعد في تخليص جسمكِ من السموم وترطيبه وينعكس إيجابا على صحة البشرة وجمالها، فيمنع جفافها مع مرور الوقت. كما أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز عملية الأيض وعدم الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم.

تتناولين بكثرة الألبان والأجبان على الفطور

إن تناول الألبان والأجبان يوميا وبكثرة عند وجبة الفطور، يؤدي إلى ظهور البثور على البشرة أو اسوداد تحت العين مع الوقت، خصوصا إذا كنتِ صاحبة بشرة دهنية.

تفرطين في تناول السكريات على الفطور

إن تناول الأطعمة الغنية بالسكر والمواد الحافظة يوميا، كحبوب السيريال والمعجنات، يؤدي إلى كسر الكولاجين في البشرة وبالتالي ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. السكر يرفع أيضا مستوى الأنسولين في الدمّ ما يؤدي إلى ظهور الشوائب على البشرة.

لا تدخلين الزنك إلى وجبة الفطور

هذا العنصر ضروريّ لعمل الغدد التي تفرز الزيوت المفيدة للبشرة، والتي تمنحها مظهرا مشرقا وملمسا ناعما. لذلك عدم إدخال مأكولات غنية بالزنك إلى وجبة الفطور، يؤدّي إلى ظهور حب الشباب والتصبغات الجلدية مع مرور الوقت. من هنا وفي المرّة المقبلة، لا تنسي إضافة بعض المكسرات والبذور الغنية بالزنك أو لمَ لا تتناولين البيض الشهيّ الغنيّ بهذا المعدن؟

تكثرين من تناول المأكولات الغنية بالكربوهيدرات على الفطور

من الأخطاء التي قد ترتكبينها أيضا على الفطور، هي تناول مأكولات مشبعة بالدهون والكربوهيدرات، التي تؤثر على صحة البشرة، فتظهر البثور مع مرور الوقت. كذلك، يفقد وجهكِ نضارته ويصبح باهتا وجافا.

لا تدخلين الأطعمة الغنية بالفيتامينات إلى وجبة الفطور

عدم تناول أطعمة غنية بالفيتامينات على الفطور مثل الخضار، والبيض وغيرها، يؤدي إلى جفاف البشرة مع مرور الوقت. كما أن بشرتكِ تفقد مرونتها وتصبح باهتة وعرضة أكثر لعلامات الشيخوخة.